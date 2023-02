Imaginea zilei pe frontul din Ucraina: o rachetă rusească S-300 căzută la Harkov este încărcată într-un camion

În urma atacurilor de joi, apărarea ucraineană a reușit să doboare 14 rachete de croazieră și două rachete ghidate aer-sol, a declarat Valeri Zajulnîi, comandantul forțelor armate ale Ucrainei.

Imagini cu resturile unei rachete rusești S-300, recuperate în regiunea Harkov, au circulat, vineri, pe rețelele sociale.

O fotografie înfățișează un corp metalic cilindric, lung de câțiva metri, pe care mai mulți lucrători ai serviciilor ucrainene de urgență se pregătesc să-l urce într-un camion.

?Ukraine's emergency service employees are loading remains of an S-300 missile russian forces fired at Ukraine's eastern city of #Kharkiv on February 17



