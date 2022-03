Biden spune că a făcut comentariile cu privire la Putin din ”indignare morală” și nu reprezintă o schimbare a politicii americane

Liderul de la Casa Albă a menționat că nu-și retrage cuvintele: ”nu dau nimic înapoi”, a spus Biden, subliniind că nu își exprimă o schimbare de politică, ci că își exprimă o opinie bazată pe emoțiile sale din acea zi.

”Exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de modul în care se comportă Putin și față de acțiunile acestui om. Tocmai veneam de la acele familii”, a spus el, referindu-se la refugiații ucraineni din Varșovia.

”Nu exprimam atunci și nu exprim acum o schimbare de politică”, a precizat președintele american

”Nu cer scuze pentru asta”, a subliniat asta. ”Exprimam exact ceea ce am spus – exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de acest om. Nu am formulat o schimbare de politică. Și cred că știi, dacă va continua acest curs, va deveni un paria în întreaga lume și cine știe ce poate deveni acasă în ceea ce privește sprijinul”, a mai spus.

Președintele american a menționat și că nu îi pasă ce crede Vladimir Putin despre comentariul său: ”nu-mi pasă ce crede el. Va face ceea ce va face", a spus Biden, întrebat de un reporter dacă este îngrijorat că Putin va vedea remarca drept o escaladă.

Liderul de la Casa Albă a spus că este sceptic că Putin ar putea fi influențat de orice eveniment exterior, inclusiv remarca sa: ”având în vedere comportamentul său recent, oamenii ar trebui să înțeleagă că va face ceea ce crede că ar trebui să facă, punct”.

"Nu este afectat de nimeni altcineva, inclusiv, din păcate, de consilierii lui. Acesta este un tip care merge în ritmul propriului său baterist. Și ideea că va face ceva revoltător pentru că am spus exact cum stau lucrurile, cred că nu este rațional.”