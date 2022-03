Joe Biden dă vina pe invazia Ucrainei de către Rusia pentru creșterea prețului gazului

În observațiile de la Casa Albă, Biden a spus că gazul în SUA este în medie de aproximativ 4,20 dolari sau 4,22 dolari pe galon, în creștere față de 3,30 dolari la începutul anului.

"Motivul este războiului lui Putin. Și acum, mulți oameni nu mai cumpără petrol rusesc în întreaga lume. Am interzis importul rusesc de petrol aici, în America. Republicanii și democrații din Congres au cerut acest lucru și l-au susținut. A fost lucrul corect de făcut. Dar am spus la momentul respectiv, va avea un cost. Pe măsură ce petrolul rusesc iese de pe piața globală, oferta de petrol scade și prețurile cresc. Acum, creșterea prețurilor lui Putin îi lovește pe americani la pompă ”, a spus Biden.

Anterior, Casa Albă a spus că Biden va anunța o eliberare fără precedent de petrol din rezervele americane și va lua măsuri pentru a pedepsi companiile petroliere pentru că nu au crescut producția din contractele de închiriere neutilizate pe terenuri federale.

"Prețurile noastre cresc din cauza acțiunii lui Putin. Nu există suficientă ofertă. Și concluzia este că dacă vrem prețuri mai mici la gaze, trebuie să avem mai multă aprovizionare cu petrol chiar acum", a adăugat el.

”Acesta este o punte în vreme de război, pentru a crește oferta de petrol până la creșterea producției mai târziu în acest an și este de departe cea mai mare eliberare a rezervei noastre naționale din istorie”, a spus el.

Biden a spus că a coordonat eliberarea petrolului cu aliații și partenerii din întreaga lume: "avem deja angajamente din alte țări de a elibera pe piață zeci de milioane de barili suplimentari.

”Împreună, eforturile noastre combinate vor furniza cu mult peste un milion de barili pe zi. Națiunile se unesc pentru a-i refuza lui Putin capacitatea de a-și arma resursele energetice împotriva familiilor americane și a familiilor și democrațiilor din întreaga lume”, a spus el.

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anunţat, joi seară, măsuri pentru atenuarea majorărilor preţurilor la carburanţi în contextul pandemiei şi războiului din Ucraina, una dintre acţiuni fiind furnizarea a un milion de barili de petrol pe zi din rezervele strategice: "în colaborare cu aliaţii din cadrul NATO, cu partenerii europeni şi cu alţi parteneri, reacţionăm. Ajutăm poporul ucrainean pe plan militar şi economic şi aplicăm cele mai ample sancţiuni împotriva Rusiei.

”Vom intensifica sancţiunile, care deja afectează grav economia Rusiei şi îl izolează pe Vladimir Putin pe restul lumii. Dar, aşa cum am spus de la început, războiul lui Putin generează costuri pentru Statele Unite şi pentru aliaţii noştri, pentru democraţiile din întreaga lume. Astăzi, vreau să vorbesc despre un aspect care are efecte reale asupra cetăţenilor americani: majorările de preţuri la carburanţi generate de Putin, simţite de Statele Unite şi de aliaţii noştri. (...) Bugetele noastre pentru carburanţi nu trebuie să depindă de faptul că un dictator declară război. De aceea, astăzi anunţ un plan care are două componente, nu doar pentru a atenua suferinţa simţită acum de familii, ci şi pentru a opri această perioadă a dependenţei şi incertitudinii, pentru a crea o bază reală a unei independenţe energetice americane autentice şi durabile", a declarat Joseph Biden, într-un discurs rostit de la Casa Albă.

"Problema majorării preţurilor la carburanţi are două direcţii. Prima este pandemia. Când a început criza COVID-19, cererea pentru petrol a scăzut brusc, astfel că producţia a redus ritmul în întreaga lume. Iar în contextul forţei şi vitezei relansării economice, cererea pentru petrol a crescut mult mai rapid decât producţia. De aceea, preţul benzinei a început să crească anul trecut. A doua direcţie este Vladimir Putin, (...) sunt majorări de preţuri din cauza războiului lui Putin, dat fiind că multe ţări refuză cumpărarea de petrol din Rusia. (...) Eu am spus că vor fi costuri. (...) Iar dacă vrem să avem reduceri ale tarifelor, trebuie să avem un volum mai mare al producţiei acum", a președintele american.