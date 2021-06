Parada LGBT din Miami, anulată după ce un camion a lovit doi oameni

Incidentul a avut loc sâmbătă, la Miami, statul american Florida.

Victimele au fost transportate la spital, unde unul dintre bărbați a fost declarat mort.

Medicii se așteaptă ca celălalt să supraviețuiască.

Șoferul camionului a fost reținut de poliție.

Chris Caputo, un oficial municipal responsabil cu locația unde se desfășura parada LGBT, a spus că "pare tot mai probabil că a fost un accident".

FBI asistă ancheta poliției locale, ai cărei oficiali încă nu s-au pronunțat dacă actul șoferului a fost deliberat sau a fost un accident.

CNN notează că evenimentul, numit Stonewall Pride Parade, abia începuse când s-a produs incidentul.

Restul paradei a fost anulat, conform Departamentului de poliție din Wilton Manors.

Democrata Debbie Wasserman Schultz, care reprezintă statul Florida în Congres, se afla într-o mașină în apropierea locului unde camionul i-a lovit pe cei doi bărbați.

Schultz s-a declarat "zguduită și pustiită" de incident, precizând că ea și echipa sa sunt în siguranță

I am deeply shaken and devastated that a life was lost and others seriously injured at tonight’s @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade. My staff, volunteers and I are thankfully safe.