Un pilot a murit după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbuşit în timpul unei petreceri, în Mexic

Avionul a utilizat fum roz în timp ce zbura deasupra unui cuplu care aștepta în fața unui panou pe care scria „Oh baby", înconjurat de baloane colorate. Martorii au relatat că aripa stângă a avionului s-a despins de fuselaj, iar pilotul a schimbat direcția de mers, îndepărtându-se rapid de grupul de oameni de sub el.

Autoritățile din statul Sinaloa au anunțat că pilotul a murit la spital în urma accidentului. Numele pilotului nu a fost dezvăluit, iar cauza accidentului va fi stabilită în urma anchetei. Nu au fost alte victime ale accidentului aviatic, notează CNN.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm