El este Binx, motanul care a supraviețuit prăbușirii ansamblului rezidențial din Miami

La două săptămâni de la tragedie, Binx fost găsit rătăcind în vecinătatea ruinelor și dus la un adăpost pentru animale.

Binx și familia Gonzales locuiau în apartamentul 904.

Angela Gonzales și fiica sa de 16 ani, Deven, au fost rănite grav și au fost printre primele victime extrase de salvatori dintre ruine.

Egdar, soțul Angelei, este încă pe lista cu dispăruți.

Tayler, o a doua fiică a cuplului, nu se afla acasă în noaptea prăbușirii.

Gina Nicole Vlasek, co-fondatoarea adăpostului Kitty Campus, a postat pe Facebook cum a ajuns greu încercata familie Gonzales să își recupereze pisica.

"Tot ce ne trebuia era o rază de speranță în această tragedie. Astăzi a fost una dintre cele mai uimitoare zile. Un supraviețuitor a venit să vadă e vorba de pisica familiei. Și a fost!", a scris ea.

"Mă bucur să vă pot da o mică veste bună. Binx, un motan care trăia la etajul nouă al Champlain Towers South, a fost găsit recent în apropiere și în urmă cu câteva ore a ajuns din nou în mijlocul familiei", a spus, la rândul său, Danielle Levine Cava, primarul districtului Miami-Dade.

