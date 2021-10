Convinsă de medici, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii își anulează vizita în Irlanda de Nord

Vizita urma să aibă loc miercuri și joi, potrivit Palatului Buckingham.

Conform sursei citate, regina a fost sfătuită "să se odihnească" în următoarele câteva zile.

O sursă apropiată palatului regal a precizat că recomandarea medicilor "nu are legătură cu COVID-19".

"Majestatea sa este într-o dispoziție bună și este dezamăgită că nu va putea să viziteze Irlanda de Nord, unde urma să-și îndeplinească mai multe angajamente astăzi și mâine.

Regina le transmite cele mai calde urări celor din Irlanda de Nord și abia așteaptă să efectueze vizita pe viitor", se spune în declarația de la Palatul Buckingham.

Regina în vârstă de 95 de ani se odihnește la Castelul Windsor dar se așteaptă să participe la evenimentul climatic COP26 care va avea loc în Scoția, la Glasgow, luna viitoare.

BBC notează că Elisabeta a II-a a participat la mai multe evenimente recente, între care Global Investment Summit, care a fost găzduit marți seară chiar la Castelul Windsor.

În cursul zilei, suverana Marii Britanii i-a primit în audiențe virtuale pe ambasadorii din Japonia și Uniunea Europeană.

Marți, regina a refuzat premiul "Persoana vârstnică a anului" (Oldie of the year), argumentând că "ești atât de vârstnic pe cât te simți".

Decernate de publicația britanică The Oldie, premiile "Oldie of the year" au o tradiție de 29 de ani și recompensează realizările persoanelor din generațiile vârstnice.

Prințul Philip, care a decedat anul aceasta în luna aprilie, la vârsta de 99 de ani, a primit premiul cu ocazia celei de-a 90-a aniversări.

