Rușii au ucis un medic de la Spitalul pentru copii bolnavi de cancer din Kiev | Explozie la sol a rachetei Kalibr, surprinsă pe cameră

Oksana Leontieva se îndrepta spre locul de muncă atunci când una dintre rachete a lovit capitala ucraineană, relatează CNN.

Ea apucase să-și lase fiul de cinci ani la grădiniță cu doar cinci minute mai devreme.

Mașina doctoriței a fost arsă complet în urma loviturii care a avut loc în centrul Kievului, a precizat unitatea medicală într-un mesaj pe Facebook.

Leontieva era hematolog și lucra de 11 ani la secția de transplant de măduvă a spitalului.

"Această tânără a fost un adevărat profesionist și un sprijin pentru pacienți și colegi. A fost o femeie și o doctoriță devotată și competentă. Condoleanțe familiei, rudelor și colegilor Okasanei Leontieva", se spune în încheierea mesajului.

Ultimul bilanț al tirurilor multiple cu rachete rusești, care au lovit, luni, Kievul și alte orașe din Ucraina, se ridică la 19 morți și peste 100 de răniți.

Lansate luni dimineață, loviturile ruse asupra Kievului au fost numeroase.

Chiar dacă o parte dintre rachete au fost neutralizate de apărarea antiaeriană, unele au provocat victime și distrugeri.

Sunt martori care au filmat, de la o distanță sigură, ultimele momente ale zborului proiectilelor mortale precum și momentul impactului și explozia devastatoare.

Canalul Nexta_TV publică un astfel de clip, care surprinde deflagrația provocată la sol de o rachetă rusă.

Conform sursei citate, racheta a distrus o centrală termică din Kiev.

Camera martorului focalizează pe norul de fum și praf ridicat de explozie.

Zgomotul vine după câteva secunde.

