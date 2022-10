Locuitori din Zaporojie, uciși în somn de atacul Rusiei. Orașul, lovit din nou cu rachete după tirul de dimineață

"Atenție, are loc un alt atac cu rachete inamice. Rămâneți în adăposturi", a scris Oleg Staruh, guvernatorul regional, pe Telegram.

Primul val de rachete a lovit clădiri rezidențiale în timp ce oamenii dormeau, a declarat Anatoli Kurtiev, secretarul Consiliului municipal.

Un bloc de apartamente a fost ras de pe fața pământului.

"Până în prezent, se știe despre moartea unei femei. Șapte persoane au fost rănite... Au fost internate, inclusiv un copil de trei ani. Operațiunea de salvare este încă în desfășurare", a precizat Oleg Staruh.

El a revizuit bilanțul preliminar de dimineață, când a anunțat moartea a două femei, precizând ulterior că una dintre victime a supraviețuit.

Situat nu departe de linia frontului, centrul administrativ al regiunii Zaporojie se află încă sub control ucrainean, spre deosebire de centrala atomo-electrică omonimă, controlată militar de Moscova și care a fost trecută, miercuri, prin decret semnat de Vladimir Putin, în proprietatea Federației Ruse.

Tot miercuri, Putin a semnat documentele privind anexarea ilegală a regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, finalizând ultimul pas al acestui rapt teritorial.

Moscova deține doar control parțial asupra teritoriilor ucrainene anexate. În regiunea Zaporojie, ceva mai mult de 70% din teritoriu se află sub ocupație rusă.

#Zaporizhzhya early in the morning on October 6. Ruins, fire, people under the wreckage.#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/ThnT0SEMd6