Rusia a spulberat un bloc de locuințe la Uman | Rachetele au fost lansate din avioane strategice | Un copil de trei ani, printre victime

Bilanțurile provizorii de vineri dimineața indică cel puțin cinci morți, a declarat ministrul ucrainean de Interne, Igor Klimenko, citat de CNN.

"Echipele de salvare și poliția activează în prezent la locurile atacurilor. Va fi oferit tot ajutorul, cât mai curând posibil", a declarat ministrul.

În Uman, un oraș situat în regiunea Cerkasî, două rachete au lovit trei clădiri înalte - în care se aflau locuințe și un depozit - ucigând trei persoane și rănind alte opt, potrivit unui bilanț actualizat la ora locală 7.

