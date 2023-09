Zeci de mii de oameni, rămași blocați în noroi la festivalul Burning Man, după ce a plouat torențial în deșertul Nevada. O persoană a murit

Sâmbătă, zeci de mii de oameni care participă la festivalul Burning Man au fost rugați de organizatorii festivalului să conserve alimente, apă și combustibil, în timp ce se adăpostesc în deșertul Black Rock, după ce o furtună puternică a lovit zona.

Poliţia din statul Nevada a anunţat sâmbătă seară că anchetează un deces "survenit în timpul acestui episod de ploi puternice", însă nu a furnizat mai multe detalii despre circumstanţele în care s-a produs decesul.

În fiecare an, în deșertul Black Rock din Nevada se ridică un oraș temporar de aproximativ 80.000 de persoane. Ediția din acest an a festivalului, cunoscut sub numele de Burning Man, a început duminica trecută, dar a fost tulburată de furtuni care au blocat mii de oameni.

Numit după totemul uriaș căruia i se dă foc la punctul culminant al festivalului, participanții la Burning Man spun că își dedică timpul pentru a face artă și a construi o comunitate. Acea comunitate se bazează pe 10 principii scrise de cofondatorul Burning Man, Larry Harvey, care includ incluziunea, responsabilitatea civică și dăruirea. Nu sunt permise sponsorizări sau tranzacții comerciale pe playa - numele folosit pentru locul tipic arid și nisipos, potrivit CNN.

Un alt principiu este principiul "fără urme". Astfel, orașul dispare la finalul evenimentului din fiecare an.

Tema festivalului din 2023 este "Animalia", care, după cum explică site-ul Burning Man, "va celebra lumea animală și locul nostru în ea - animale reale și imaginare, mitice și amintite - și va explora curioasele construcții mentale care ne permit să credem că animalele imaginate sunt reale, că animalele reale sunt imaginare și că, într-un fel, în ciuda tuturor dovezilor care demonstrează contrariul, omenirea nu face parte cumva din regnul animal".

Înainte ca ploaia să interfereze cu planurile pentru ultimele zile ale festivalului, evenimentul din 2023 a prezentat alte instalații de artă concepute pentru a fi arse la sfârșitul scurtei lor durate de viață, care au inclus și un phoenix uriaș din oțel reprezentând rezistența Ucrainei devastate de război.

