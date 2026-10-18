A găsit „Viagra de Himalaya”, o ciupercă rară care se vinde cu 100.000 dolari/kg. Cine e vânătorul de ciuperci cu zeci de mii de fani

Piotr Grześ are peste 100.000 de urmăritori pe rețelele sociale. Foto: captură Facebook/Grzybów Znawca

Un pasionat de ciuperci din Polonia a găsit în munți Himalaya ceea ce el consideră a fi „premiul suprem” pentru un micolog amator: un exemplar sălbatic din una dintre cele mai scumpe ciuperci de pe planetă. Yarsagumba, al cărei nume tibetan înseamnă „iarbă vara, vierme iarna”, este un ingredient râvnit în medicina chineză, pentru proprietățile sale tonice și afrodisiace. Supranumit „Viagra din Himalaya”, ciuperca se vinde și cu peste 100.000 de dolari kilogramul, relatează TVP World.

Nu e de mirare astfel că Piotr Grześ a fost extraordinar de entuziasmat când a descoperit exemplarul. „Am reușit! Am găsit-o!”, a scris el pe paginile lui de Facebook și Instagram, Grzybów Znawca (Cunoscătorul de ciuperci), din Nepal.

„Mă aflu la poalele munților Gangapurna și Annapurna, iar în mâinile mele se află visul suprem al oricărui pasionat de ciuperci”, a scris el.

El a descoperit yarsagumba sau Ophiocordyceps sinensis sau ciuperca omidă. Denumirea sa tibetană înseamnă „iarbă vara, vierme iarna”, o referire directe la ciclul său de viață înfiorător.

„Este un prădător: înainte să ajungă ciupercă, cum este acum, infectează omizile moliilor sub pământ, le ucide încet și crește din capul lor!”, a scris Piotr Grześ.

Biologic însă, ciuperca este un parazit, nu un prădător.

A găsit „Viagra de Himalaya”

Ciuperca este un ingredient râvnit în medicina tradițională chineză, deoarece are proprietăți tonice și afrodisiace. Supranumită „Viagra de Himalaya”, exemplarele aflate în stare excelentă se vând și cu 100.000 de dolari kilogramul în China.

Nepalezii care le adună primesc doar o fracțiune din acești bani, dar chiar și în aceste condiții recolta anuală reprezintă în continuare o sursă vitală de venit pentru mii de familii din zonele montane. Ei străbat pajiștile de la mare altitudine, mergând în patru labe, pentru a găsi micile tulpini.

„Crește doar la altitudini de peste 3500–5000 de metri. Găsirea ei vie în astfel de circumstanțe naturale este magie pură și împlinirea celor mai îndrăznețe vise ale fiecărui micolog”, a scris Piotr Grześ pe Facebook.

Faima acestei ciuperci s-a extins la nivel internațional în 1993, când un antrenor chinez de atletism a spus că sportivele cu recorduri mondiale, antrenate de el, au reușit aceste performanțe datorită unui tonic pe bază de ciuperci, combinat cu sânge de țestoasă. Echipa lui a fost ulterior anchetată pentru suspiciuni de dopaj.

Oamenii de știință spun că dovezile privind beneficiile ei pentru sănătate sunt limitate și neconcludente. Majoritatea cercetărilor au avut loc în condiții de laborator sau pe animale.

Multe dintre suplimentele care se comercializează în prezent sunt făcute din ciuperci mai ieftine, cultivate.

Ciuperca sălbatică este, de asemenea, tot mai greu de găsit. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a inclus-o în categoria speciilor vulnerabile în 2020, după ce populația a scăzut cu peste 30% în 15 ani, mai ales din cauza recoltării excesive. Cercetătorii spun că și încălzirea climei contribuie la declinul acesteia.

Două victorii într-o singură expediție

În aceeași călătorie, la Yak Kharka, la o altitudine de peste 4.000 de metri, vânătorul polonez de ciuperci și-a îndeplinit un alt vis: a descoperit o ciupercă minusculă care creștea din coarnele unui craniu despre care a spus că aparține unei oi albastre din Himalaya.

Aceste ciuperci se hrănescu cu keratină, proteina care se găsește în coarne și în copite, dar și în părul uman și în unghii.

„Bucuria de a găsi o ciupercă atât de mică la o altitudine de peste 4.000 de metri este de nedescris”, a spus Piotr Grześ.

Fanii lui l-au încurajat să continue. „Tipul ăsta face o treabă grozavă, are o pasiune, o împărtășește cu ceilalți și transmite cunoștințele lor”, a scris un urmăritor.