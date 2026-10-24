Acum 28 de ani, a plecat din Chile, pe jos, către orașul lui din Anglia. Aproape că a ajuns

Englezul a traversat înot recent Canalul Mânecii și a revenit pentru prima dată pe teritoriul englez în 28 de ani. Mai are 400 de kilometri până la casa mamei lui. Foto: Getty Images

Aventurierul britanic Karl Bushby a făcut suficienți pași cât pentru toată viața. El a plecat din sudul statului Chile cu o misiune: să parcurgă pe jos un traseu neîntrerupt spre orașul său natal din Anglia. Bărbatul și-a impus două reguli: să nu folosească niciun mijloc de transport și să nu se întoarcă acasă, în Anglia, până nu ajunge acolo pe jos, relatează NPR. 28 de ani mai târziu, aproape că a ajuns.

A fost inspirat să pornească în această expediție istorică după ce a primit o felicitare de ziua lui de la tatăl său. În acea felicitare, tatăl lui -a amintit despre o conversație între doi membri ai forțelor speciale britanice. Aceștia se contraziseseră în privința posibilității de a merge pe jos de la Londra la New York, traversând Strâmtoarea Bering.

Bushby a decis să încerce. Acum, călătoria lui pe care a numit-o „Expediția Goliat”, se apropie de final. Englezul a traversat înot recent Canalul Mânecii, după ce i s-a refuzat permisiunea de a traversa pe jos Tunelul Canalului Mânecii și a revenit pe teritoriu englez pentru prima dată în 28 de ani.

„Mi-ar plăcea să mai trag de timp, dacă aș putea”, a spus Bushby. El intenționează să ajungă acasă la mama lui, în orașul Hull, la data de 1 noiembrie.

Foto: Getty Images

Între 2000 și 2001, traseul său l-a purtat prin Darién Gap, o junglă deasă și extrem de dificil de traversat, situată între Panama și Columbia. Nu există drumuri sau poteci, iar la acea vreme regiunea semăna cu o zonă de război.

„Forțele Armate Revoluționare din Columbia luptau împotriva guvernului columbian, iar grupările paramilitare de dreapta erau și ele implicate. Apoi, mai erau cartelurile și plantațiile de coca din junglă, apărate de gherile”, a spus Bushby.

El a traversat Strâmtoarea Bering în 2006. Întinderea îngustă de mare separă Alaska de Rusia și este acoperită de gheață marină. A durat 14 zile să traverseze distanța de circa 96 de kilometri. Bushby a descris această etapă drept „punctul crucial al întregii călătorii”.

Englezul a spus că a fost în permanență conștient de ce se află în întuneric. Când dormea putea să audă „o cacofonie de zgomote” pe măsură ce gheața pe care se odihnea se spărgea toată noaptea.

„Este un mediu înficoșător, doar gheață zdrobită și apă și temperaturi extreme. Foarte dinamic și foarte imprevizibil. Un vis pentru urșii polari, dar un coșmar pentru om”, a spus Bushby.

Expediția nu a fost lipsită de incidente. Criza financiară din 2007-2008 l-a lăsat pe Bushby fără sponsorii care îi finanțau călătoria. În 2012, Rusia i-a refuzat viza de intrare în țară. În 2024, a traversat Marea Caspică înot, după ce alte rute terestre către Europa au fost închise.

Aventura și-a pus amprenta și asupra vieții sale personale. În ultimii 28 de ani, Bushby și-a văzut mama și fiul doar de câteva ori, atunci când aceștia au venit să se întâlnească cu el pe parcursul călătoriei. Are și o nepoată pe care nu a întâlnit-o niciodată.

„Acești oameni la care ții cel mai mult din toată lumea plătesc un preț pentru năzbâtiile și ambițiile tale. Poate fi o cruce grea de dus. Devine tot mai grea odată cu trecerea timpului”, a explicat englezul.

Bushby a spus că oamenii îi cer uneori sfaturi despre cum să pornească în călătorii de lungă durată.

„Le spun întotdeauna să își stabilească un interval de timp rezonabil”, a afirmat el. „Plecați într-o aventură, dar, dacă aceasta durează mai mult de cinci ani, trebuie să fiți pregătiți pentru faptul că va începe să vă afecteze profund relațiile și familia”, a explicat el.

După atâția ani de călătorit, englezul înțelege diferit ce înseamnă „acasă”. El a spus că au fost perioade în care locuri din Mexic și Columbia s-au simțit mai mult ca acasă decât țara lui.

„Sunt în țara mea acum, dar pentru mine este pur și simplu o altă țară. O învăț din nou acum. Sunt în procesul de a mă reintegra aici”, a spus el.