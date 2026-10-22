Actrița britancă Judi Dench dezvăluie că e aproape oarbă: „Nu mai pot urca pe scenă, nu mai pot juca în filme, nu mai pot citi”

Judi Dench a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1999. Foto: Getty Images

Actrița britanică laureată cu Premiul Oscar, Judi Dench, a dezvăluit că vederea ei s-a înrăutățit atât de mult încât nu mai poate urca pe scenă sau citi, la mai bine de un deceniu de când a fost diagnosticată cu degenerescență maculară, relatează BBC. Artista a spus că nu reușește să distingă nici chipurile apropiaților, ceea ce a pus-o în multe situații stânjenitoare.

Judi Dench a fost diagnosticată cu degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV) în 2012. De atunci, vederea ei s-a înrăutățit, iar în prezent recunoaște cu dificultate și chipurile oamenilor.

„Nu mai pot urca pe scenă, nu mai pot juca într-o piesă de teatru. Nu mai juca într-un film. Nu mai pot citi”, a spus actrița într-un interviu pentru Emma Barnett la BBC Radio 4.

Ea a dezvăluit că această boală poate duce la situații stânjenitoare, spunând că uneori se apropie de persoane pe care le confundă cu altele și „aproape că le ia în brațe”, înainte să-și dea seama că a greșit.

Când a fost întrebată despre îmbătrânire, Judi Dench, care are 91 de ani, a spus: „Nu am ce să spun despre asta. Nu mă gândesc foarte mult la asta”.

Artista a avut o carieră de succes de-a lungul a 70 de ani și este una dintre cele mai apreciate actrițe din Marea Britanie. Ea a interpretat numeroase roluri în teatru, televiziune și film.

Judi Dench a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1999, pentru interpretarea reginei Elisabeta I în filmul „Shakespeare in Love”.

A devenit cunoscută la nivel internațional și pentru rolul lui „M”, șefa lui James Bond. A interpretat pentru prima dată acest personaj în filmul GoldenEye, în 1995, devenind prima femeie care a jucat acest rol.

Însă, pierderea vederii i-a afectat din ce în ce mai mult capacitatea de muncă. Artista a spus de-a lungul timpului că îi este greu să vadă pe platourile de filmare și că se chinuie să-și învețe replicile.

În ciuda bolii, ea a continuat să participe la evenimente publice și să vorbească deschis despre felul în care se adaptează vieții cu o vedere tot mai slabă, afirmând că „radioul a fost întotdeauna important pentru mine”.

Actrița a acordat interviul pentru BBC înainte de lansarea volumului său de memorii, intitulat „Is It Too Late to Make a Run for It?”(„Este prea târziu să o iau la fugă?”), volum scris împreună cu regizorul de teatru Brendan O'Hea.

În timpul interviului, Judi Dench a povestit despre prânzul ei cu fostul șef MI6, Sir David Spedding, descriind întreaga experință drept una „foarte entuziasmantă”. Când a întrebat unde ar trebui să o lase șoferul, i s-a spus: „Nu, nu, vă trimitem noi o mașină. Venim noi să vă luăm.”

Cu toate acestea, actrița a ajuns cu aproximativ 20 de minute întârziere, după ce șoferul trimis de MI6 nu i-a găsit locuința. „Am spus: 'Îmi pare rău că am întârziat atât de mult, pentru că șoferul dumneavoastră nu a reușit să-mi găsească locuința'. Mi-a plăcut foarte mult.”

Întrebată dacă are vreo preferință în privința actorului care ar trebui să fie următorul James Bond, ea a răspuns simplu: „Nu.”

Judi Dench a vorbit și despre întâlnirea cu actorul american Sidney Poitier, care a devenit primul actor de culoare recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor, în 1964.

Actrița juca în piesa „Amy's View”, la New York, când Poitier a venit în culise după o reprezentație. Ea și-a amintit că regizorul Richard Eyre se afla în cabina sa și îi oferea observații despre interpretare, când cineva a bătut la ușă. Poitier i-a spus „A fost extraordinar.”

Întrebată ce i-a spus acestuia, actrița a răspuns: „Nu prea multe, am rămas cu gura puțin căscată. Atât de fermecător. Foarte înalt.”

Discuția s-a îndreptat apoi către dragostea ei pentru Shakespeare. Actrița și-a amintit că l-a văzut pe fratele său interpretându-l pe regele Duncan în Macbeth, pe când ea avea nouă ani.

Ea a mărturisit, de asemenea, că este „îndrăgostită până peste cap” de sonetele lui Shakespeare: „Pur și simplu le ador.”

„Totul ține de ritm. Este ritmul inimii. Este felul în care el a reușit să exprime atât de simplu ceea ce simțim cu toții despre... ei bine, despre orice”, a adăugat ea.