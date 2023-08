Andrew Tate: "Eu și fratele meu am fost fantastici pentru imaginea României. Consiliul de Turism ar fi trebuit să ne angajeze"

În interviul exclusiv acordat Sabinei Iosub pentru Antena 3 CNN, Andrew Tate a declarat că reputația României a fost pătată de modul în care justiția s-a ocupat de cazul lui. Mai mult, acesta spune că șefii turismului românesc ar trebui să-i angajeze – pe el și pe fratele lui – pentru publicitatea pe care o fac țării noastre în ultimii ani.

Andrew Tate: Cred că reputația României a fost grav pătată de toate acestea.

Sabina Iosub: Prin cazul vostru?

Andrew Tate: Prin cazul meu.

Sabina Iosub: De ce?

Andrew Tate: Asta mă întristează, pentru că eu chiar iubesc România. Și nu vreau să plec. Și am de gând să rămân aici.

Sabina Iosub: Pentru totdeauna?

Andrew Tate: Da, iubesc România. Sunt aici de șapte ani. Mi-am făcut un cămin aici. Fratele meu are copii care sunt români. Eu am un copil care este român. Eu nu plec de aici. Și este păcat că reputația internațională a României, pentru care eu și fratele meu am făcut atât de mult bine, pentru că nu a avut cea mai fantastică reputație înainte de noi.

Și am venit aici și toată lumea ne-a pus atâtea întrebări despre România. Cum este? Este periculoasă?

Sabina Iosub: Dar ați spus că este o țară coruptă. Ați spus că...

Andrew Tate: Am spus că America este coruptă.

Sabina Iosub: Ai spus că ai fi putut face orice în timpul pandemiei, de exemplu, dacă ești o persoană bogată sau importantă sau ai o anumită influență, poți face orice în România.

Andrew Tate: Da. Și am spus că și America este coruptă. Am spus că o mulțime de țări sunt corupte. Și aveți dreptate. Am spus că în timpul pandemiei imaginare de aici, nu au fost atât de riguroși cum au fost în alte locuri. Este un lucru bun, pentru că oricum nu ar trebui să ia drepturile nimănui fără motiv. Așa că am spus asta într-un mod foarte elogios. Și chiar cred că România în ansamblu a avut o problemă de imagine.

Iar eu și fratele meu am fost fantastici pentru imaginea României. Că pot numi 200 de persoane care au vizitat această țară doar pentru că eu și fratele meu am spus că este sigur.

Este frumoasă. Natura este frumoasă. Au istorie. Este un loc atât de grozav. Am fost farurile numărul unu. Consiliul de turism din România ar fi trebuit să ne angajeze. Tot ce am făcut a fost să spunem lucruri bune despre România de atâta timp. Și acum au făcut asta. Și primesc atât de multe mesaje de la oameni care spun lucruri rele despre România.