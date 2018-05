Un băiat în vârstă de 13 ani a fost victima unui accident în urmă cu două luni când în timp ce se juca cu un prieten, o remorcă s-a răsturnat aruncandu-i pe cei doi pe ciment, inainte ca mașinăria să se răstoarne fix pe capul băiatului.

Mama tânărului a declarat că băiatul era deja mort de 15 minute când a ajuns la spital. După eforturile medicilor de a îl resuscita, băiatul a revenit la viață, însă doctorii au declarat că el nu va mai fi normal niciodată și că deși dacă organele vor funcționa, creierul nu mai are șanse de recuperare. După câteva zile de moarte cerebrală, părinții lui Mckinley au decis să doneze organele adolescentului pentru a salva viața a cinci copii care aveau nevoie de transplanturi.

