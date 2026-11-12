Bărbatul care are o meserie veche de 2.000 de ani, pe cale de dispariție, spune că nu mai face față cererilor

Ivan Fernández construiește utilizând tehnica zidăriei din piatră uscată (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: margersdecatalunya.com

Un spaniol de 45 de ani, care are o meserie pe cale de dispariție, este mulțumit că în ultimii ani ceea ce face el a atras atenția, dar că mai este mult până când o să apară și alți profesioniști calificați.

Ivan Fernández are 45 de ani și de peste 15 ani construiește utilizând tehnica zidăriei din piatră uscată, dar spune că nu se consideră un maestru. „Aici, meseria aproape că s-a pierdut și a existat o ruptură între generații. Am reușit să o readucem la viață în ultimii ani, dar situația nu este ca în Mallorca, unde există oameni care lucrează de 40 de ani în acest domeniu și care pot fi deja considerați maeștri”,spune el, potrivit La Vanguardia.

Ivan face parte din generația meșteri pietrari specializați în construirea zidurilor și a terasamentelor din piatră, fără utilizarea cimentului din Catalonia, care a readus această profesie la viață. Aceștia au fost nevoiți să se formeze în afara granițelor Cataloniei, au văzut cum cererea pentru serviciile lor a crescut constant și sunt hotărâți să nu lase meseria fără o nouă generație de profesioniști.

„Acum câțiva ani aveam îndoieli, dar în prezent lucrurile îmi sunt clare: această meserie are viitor. Construcțiile din piatră uscată sunt tot mai apreciate”, explică el. Ivan arată că această reevaluare a tehnicii se reflectă direct în volumul de muncă. „În momentul de față, cred că avem mai mult de lucru decât putem prelua. Vorbesc în numele meu, dar și al altor meșteri pietrari pe care îi cunosc”, adaugă acesta.

Pentru a răspunde cererii foarte mari din ultimii ani, Gremi de Margers (Asociația Meșterilor Pietrari) își propune să formeze mai mulți profesioniști. Ivan face parte dintre meșterii care instruiesc noile generații și susține importanța asigurării nu doar a unor lucrări de calitate, ci și a unui viitor pentru această meserie: „Avem nevoie de profesioniști bine pregătiți, care să poată lucra corect și să ducă meseria mai departe, astfel încât să nu mai ajungem în situația de a pierde o generație”.

Ce înseamnă construcția din piatră uscată

Zidăria din piatră uscată este o tehnică de construcție care presupune realizarea unor structuri din piatră, fără utilizarea vreunui tip de ciment sau mortar care să lege pietrele între ele. Cu alte cuvinte, pentru construcție se folosește exclusiv piatra. „Structura se menține datorită gravitației, îmbinării pietrelor și forțelor de frecare dintre acestea”, explică Ivan.

„Este o meserie străveche. Acum 2.000 de ani se construia deja cu piatră uscată. Între secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XX-lea, tehnica era foarte răspândită în agricultură, în podgorii și în mediul rural”, explică el.

„Odată cu introducerea altor tehnici de construcție și a cimentului, zidăria din piatră uscată a început să fie înlocuită, iar această meserie, la noi în țară, practic s-a pierdut”, a mai spus el.

Ivan nuanțează însă afirmația, precizând că tehnica nu a fost abandonată complet, ci că a existat o întrerupere în transmiterea meseriei de la o generație la alta: „Părinții noștri nu au mai practicat această meserie, iar noi ne-am trezit în situația de a nu avea modele sau oameni de la care să învățăm aici, în Catalonia”.

Cum a descoperit meseria

Deși numărul meșterilor pietrari profesioniști s-a redus treptat în Catalonia, lucrările lor au continuat să fie prezente pe drumuri, pe câmpuri, la case și pe întreg teritoriul regiunii. Această prezență a construcțiilor din piatră uscată a stârnit interesul unor oameni precum Ivan, care a ajuns să practice această meserie din pură curiozitate.

„Am început să lucrez în domeniul managementului forestier și al amenajării și reparării drumurilor și întâlneam foarte multe drumuri construite din piatră uscată. Acestea trebuiau reparate, însă eu nu știam cum să procedez”, își amintește meșterul.

La început, a încercat să le repare cât mai bine, bazându-se pe observație și pe ajutorul „altor meșteri pietrari care încă mai practicau meseria, precum și al oamenilor din sat”. Treptat, a pătruns tot mai mult în această lume și a decis să se specializeze în Franța, pentru că în Catalonia nu existau programe de formare în acest domeniu.

Meseria de meșter pietrar în secolul XXI

Cum a ajuns o meserie aflată aproape în pragul dispariției să aibă astăzi profesioniști care nu mai fac față cererilor? Ivan subliniază că un rol esențial l-a avut redescoperirea și reevaluarea zidăriei din piatră uscată.

„S-a demonstrat că, în ceea ce privește funcția de zid de drenaj, construcția din piatră uscată nu are rival. Nici cimentul, nici betonul nu oferă același rezultat. Este o tehnică tot mai apreciată. În fond, este ca și cum ne-am întoarce în trecut pentru a putea merge înainte, nu?”, explică el.

Ivan indică un moment de cotitură în procesul de redobândire a prestigiului acestei tehnici și al muncii meșterilor: „Declararea tehnicii construcțiilor din piatră uscată drept patrimoniu cultural imaterial UNESCO a produs un fel de boom în activitatea noastră. Până atunci, ne concentram foarte mult pe reabilitare și reconstrucție, însă această recunoaștere a deschis un spectru mult mai larg de oportunități”.

Meșterul recunoaște că utilizarea pietrei uscate în construcții are anumite limite, dar se bucură să constate că, în ultima perioadă, tehnica a fost integrată într-o mare varietate de proiecte: poduri, case, ziduri și drumuri.

Ce lucrări se se fac în Catalonia

„Restaurarea zidurilor, a taluzurilor și a altor structuri similare ocupă o parte importantă a activității noastre. Multe crame aleg acest tip de construcție. De asemenea, în ultimii ani observăm o creștere a interesului pentru bioconstrucții; mulți arhitecți optează pentru această soluție”.

În plus, unii meșteri, precum Ivan, lucrează și în afara țării. Acesta subliniază că există suficiente proiecte atât pe plan intern, cât și în străinătate: „Anul acesta, cea mai mare parte a activității mele a constat în restaurarea a două castele, în Franța, alături de alți 12-14 meșteri pietrari. Aici am suficient de lucru încât să nu fie nevoie să plec, dar atunci când apar proiecte atât de interesante precum acesta, nu pot să nu le dau curs”.

Formarea profesioniștilor viitorului

O parte a activității sale este dedicată și formării noilor generații. În weekendul trecut, Ivan a susținut un curs de construire a zidurilor din piatră uscată în localitatea Àreu, din Valea Ferrera (Pallars Sobirà, provincia Lleida).

„Astfel de cursuri sunt ca o mică degustare: le oferă oamenilor ocazia să încerce această tehnică și deschid apetitul celor care își doresc să o descopere”, explică el.

Printre cursanții care participă la astfel de activități se numără persoane cu profiluri foarte diferite: proprietari care au ziduri din piatră uscată acasă și doresc să le restaureze, oameni curioși să descopere această tehnică sau lucrători din domeniul forestier care vor să își completeze pregătirea profesională.

Pentru cei care doresc să aprofundeze această meserie, dincolo de un curs introductiv, Gremi de Margers organizează programe de formare cu o durată cuprinsă între 40 și 70 de ore, în vederea obținerii unei calificări, în colaborare cu profesioniști francezi.

„Ținem legătura cu asociații din Franța. Noi organizăm cursul, iar reprezentanții lor vin să susțină examenul. Astfel, ei certifică faptul că participantul a atins nivelul de pregătire necesar și îi recunosc calificarea în fața autorităților franceze”, explică Ivan.

Ivan apreciază experiența de a-i învăța pe cei care vor forma noile generații de meșteri pietrari: „Ceea ce îmi place cel mai mult este continuitatea care se creează ulterior. Am oameni care lucrează în cadrul acestor cursuri, care sunt dornici să învețe și contribuie la formarea unei noi pepiniere de meșteri pietrari”.

Cu toate acestea, regretă că, spre deosebire de Franța, în Catalonia nu există programe de formare profesională reglementate pentru această meserie.

„Avem atât de mult de lucru, încât nu reușim să terminăm totul. Nu există un echilibru între cerere și volumul de muncă pe care îl putem prelua. Este esențial ca aceste lucrări să fie executate de profesioniști bine pregătiți, deoarece, dacă sunt realizate necorespunzător, imaginea întregii bresle are de suferit”, concluzionează el.