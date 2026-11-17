Câte grade trebuie să avem în frigider și în congelator. Greșeala pe care mulți o fac

5 minute de citit Publicat la 16:03 17 Noi 2026 Modificat la 16:40 17 Noi 2026

Răcirea alimentelor încetinește dezvoltarea acestora, motiv pentru care este important ca frigiderul și congelatorul să funcționeze la temperaturile recomandate. Foto: Getty Images

Temperatura din frigider joacă un rol esențial în păstrarea alimentelor în siguranță. Dacă aparatul nu răcește suficient, bacteriile care provoacă toxiinfecții alimentare se pot înmulți, chiar dacă mâncarea nu prezintă semne vizibile de alterare. Un termometru special pentru frigider poate ajuta la verificarea temperaturii și la prevenirea unor riscuri pentru sănătate, potrivit FDA U.S. Food & Drug ADMINISTRATION.

La temperatura camerei, numărul bacteriilor care pot provoca îmbolnăviri se poate dubla la fiecare 20 de minute. Răcirea alimentelor încetinește dezvoltarea acestora, motiv pentru care este important ca frigiderul și congelatorul să funcționeze la temperaturile recomandate.

Ce temperatură trebuie să fie în frigider și congelator

Frigiderul trebuie menținut la o temperatură de cel mult 4,4 grade Celsius, iar congelatorul la aproximativ -18 grade Celsius. Multe aparate nu afișează însă temperatura reală din interior, ci doar nivelul de răcire selectat din butonul de reglare.

Din acest motiv, specialiștii recomandă folosirea unui termometru independent pentru aparate frigorifice. Ideal este să existe câte unul în frigider și în congelator, iar valorile să fie verificate periodic. Dacă temperatura este prea ridicată, setările aparatului trebuie ajustate.

Greșeli care pot favoriza înmulțirea bacteriilor în frigider

Temperatura potrivită nu este singura condiție pentru păstrarea alimentelor în siguranță. Modul în care sunt așezate și depozitate produsele contează la fel de mult.

Una dintre greșelile frecvente este umplerea excesivă a frigiderului. Aerul rece trebuie să circule printre alimente pentru ca acestea să fie răcite corespunzător.

De asemenea, lichidele vărsate trebuie șterse imediat, în special cele provenite din carnea crudă sau aflată la dezghețat. În caz contrar, bacteriile se pot răspândi de la un aliment la altul, provocând contaminare încrucișată.

Alimentele trebuie păstrate în recipiente acoperite sau în pungi închise, iar resturile de mâncare trebuie verificate zilnic. Este importantă și respectarea termenelor de valabilitate. Dacă un produs a depășit data-limită de consum sau există îndoieli cu privire la siguranța lui, recomandarea este să fie aruncat.

Curățarea regulată a frigiderului face parte, de asemenea, din măsurile de prevenție.

Regula celor două ore: cât timp pot sta alimentele la temperatura camerei

Produsele perisabile nu trebuie lăsate prea mult timp în afara frigiderului. Regula generală este ca acestea să fie refrigerate în cel mult două ore de la cumpărare sau preparare. Dacă temperatura mediului depășește 32 de grade Celsius, intervalul scade la o oră.

Aceeași regulă se aplică și alimentelor cumpărate din supermarket. Carnea crudă, peștele, ouăle și produsele care necesită refrigerare trebuie puse cât mai repede la rece. Nici mașina nu este un loc potrivit pentru păstrarea cumpărăturilor, mai ales în zilele călduroase, când temperatura din interior poate crește rapid.

Resturile de mâncare trebuie introduse în frigider sau congelator în maximum două ore. Contrar unei idei răspândite, introducerea alimentelor calde în frigider nu strică aparatul. Pentru o răcire mai rapidă, porțiile mari pot fi împărțite în recipiente mai mici.

Aceeași limită de timp se aplică și alimentelor luate la pachet de la restaurant. Dacă nu există posibilitatea de a ajunge acasă și de a o pune la rece în intervalul recomandat, este mai sigur să nu fie păstrată pentru mai târziu.

Și alimentele puse la marinat trebuie ținute în frigider. Lăsate la temperatura camerei, acestea pot deveni un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor. Lichidul în care a stat carnea crudă nu trebuie refolosit ca sos decât dacă este adus mai întâi la punctul de fierbere.

Cum trebuie dezghețate alimentele în siguranță

Dezghețarea pe blatul din bucătărie, la temperatura camerei, nu este recomandată. În aceste condiții, bacteriile se pot înmulți rapid, iar unele microorganisme pot produce toxine care rezistă chiar și după prepararea termică.

Există trei metode sigure de dezghețare: în frigider, în apă rece sau în cuptorul cu microunde.

Dacă se folosește apa rece, aceasta trebuie schimbată la fiecare 30 de minute, pentru a rămâne la o temperatură scăzută. Alimentele dezghețate în cuptorul cu microunde trebuie gătite imediat după decongelare.

Ce se întâmplă cu alimentele dacă se întrerupe curentul

În cazul unei pene de curent, ușile frigiderului și congelatorului trebuie deschise cât mai rar, pentru a păstra temperatura scăzută în interior.

Dacă există un avertisment privind o posibilă întrerupere a alimentării cu energie electrică, se pot congela în avans pungi de plastic închise, umplute cu apă, care să fie așezate în frigider și congelator. Acestea pot ajuta la menținerea temperaturii pentru mai mult timp.

După revenirea curentului, alimentele trebuie verificate cu ajutorul termometrelor. Dacă temperatura din frigider a rămas la cel mult 4,4 grade Celsius sau alimentele au stat la peste această valoare cel mult două ore, ele pot fi considerate sigure potrivit recomandărilor din materialul consultat.

În cazul produselor congelate, pot fi păstrate sau recongelate cele care au cristale de gheață ori se află la cel mult 4,4 grade Celsius. Dacă nu se știe cât timp au stat alimentele la o temperatură mai ridicată, recomandarea este să fie aruncate.

De ce nu trebuie consumate alimentele doar pentru că miros bine

Toxiinfecțiile alimentare pot avea consecințe serioase, iar aspectul, mirosul sau gustul nu sunt întotdeauna indicatori de siguranță. Unele bacterii care provoacă îmbolnăviri nu modifică în mod vizibil alimentele.

Printre microorganismele care pot provoca probleme grave se numără Salmonella, E. coli și Clostridium botulinum, bacteria care produce toxina responsabilă de botulism. Și infecțiile cu Campylobacter, norovirusuri sau Shigella pot cauza complicații importante, în special în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice sau cu sistem imunitar slăbit.

Carnea, carnea de pasăre, peștele, laptele și ouăle crude sau insuficient preparate termic pot conține microorganisme periculoase. Acestea pot ajunge însă și pe fructe și legume sau în apă contaminată.

Patru reguli simple pentru manipularea în siguranță a alimentelor

Prevenirea toxiinfecțiilor alimentare presupune respectarea câtorva măsuri de bază: