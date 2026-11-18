Ce sunt, de fapt, romburile negre de pe ruleta de măsurat și la ce folosesc

2 minute de citit Publicat la 14:46 18 Noi 2026 Modificat la 14:52 18 Noi 2026

Un simbol în formă de romb negru este prezent pe multe rulete de măsurat FOTO: Getty Images

Un simbol în formă de romb negru, care este prezent pe cele mai multe modele de rulete de măsurat, contrariază pe mulți oameni, foarte puțini știind ce înseamnă, de fapt.

Dacă ai acasă o ruletă profesională, când o desfășori, s-ar putea să observi un mic romb negru poziționat puțin după marcajul de 48 cm. Iar marcajul se repetă pe toată lungimea benzii de măsurare, la același interval.

Ce semnificație are rombul de pe ruletă

La ruletele care au aceste marcaje, romburile negre indică o distanță de 48,77 cm (echivalentul a 19,2 țoli). Constructorii folosesc această valoare atunci când realizează structura unei case, potrivit The Coolist. Este vorba despre distanța dintre grinzile planșeului și, atunci când proiectul prevede acest lucru, dintre elementele verticale de susținere ale pereților.

Romburile au apărut pe rulete pentru că valoarea de 48,77 cm este greu de identificat pe o ruletă obișnuită. Scara în țoli se împarte ușor în jumătăți, sferturi, optimi și șaisprezecimi. Însă împărțirea în cinci părți egale este cu totul altă poveste, iar identificarea repetată a acestor distanțe de-a lungul unei grinzi lungi poate deveni o adevărată bătaie de cap. Romburile negre rezolvă această problemă.

Fiecare romb indică o linie de centru. Constructorii măsoară „din centru în centru”, adică de la mijlocul unui element al structurii până la mijlocul următorului. Aceste marcaje sunt repere pentru trasarea structurii de rezistență, nu marcaje necesare măsurătorilor obișnuite.

Cinci intervale egale pe o lungime de 2,44 m

Totul pornește de la un panou de construcție standard, care are lungimea de 2,44 m. Dacă împarți această lungime în cinci intervale egale, fiecare interval va avea 48,77 cm.

Așază prima linie de centru la punctul zero și urmărește cele patru romburi aflate pe lungimea de 2,44 m. Ultima linie va ajunge exact la capătul celor 2,44 m. Astfel, vei obține șase linii care delimitează cinci intervale egale. Capetele panoului vor coincide cu centrele elementelor de susținere, iar constructorii nu vor mai trebui să calculeze fracții pe șantier.

Tabelele tehnice pentru grinzile de tip I utilizate în construcțiile rezidențiale includ și distanța de 48,77 cm între elemente, alături de valorile de 30,48 cm, 40,64 cm și 60,96 cm.

Numerele roșii de pe aceeași ruletă aparțin unui alt sistem de măsurare. De regulă, acestea se repetă la fiecare 40,64 cm și împart aceeași lungime de 2,44 m în șase intervale, în loc de cinci.

Le poți considera două scurtături utile, una lângă cealaltă: marcajele roșii indică distanțarea obișnuită de 40,64 cm, iar romburile negre indică distanțarea de 48,77 cm.