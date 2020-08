Ce ți se întâmplă dacă bei apă caldă cu miere și lămâie timp de un an de zile. Femeia care și-a schimbat viața așa

La finalul experimentului Crystal a fost șocata, însă în sensul bun așa că a decis să împărtășească experimentul ei cu toată lumea.

"Până în urma cu câțiva ani, cumpăram băuturi cu lămâie și miere din farmacie când eram răcită. Mă ajutau destul de mult, însă mereu eram sceptică. În plus, gustul era diferit de cel al ingredientelor reale. Este mult mai bine să alegi varianta absolut natural, fără adaos de nimic. Am decis să beau apă caldă cu lămâie și miere timp de 12 luni, în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Chiar mă întrebam daca această combinație face minuni în corp, așa cum se spunea. Acum pot spune că sunt foarte fericită. Nu am mai răcit de un an. Nu am mai avut probleme cu stomacul sau alte boli, chiar dacă din când în când am simțit că mă îmbolnăvesc. Nu s-a întâmplat nimic.

Am fost așa surprinsă, încât am început să o iau cu mine peste tot. Am devenit o persoană matinală și nu am mai avut nevoie de cafea. Am mai multă energie și mă simt mai fericită dimineața. Înainte îmi lua o ora să mă trezesc. Persoanele din jurul meu spun că sunt mai plăcută acum. Am folosit jumătate de lămâie și o linguriță de miere într-o cană de apă caldă. Întâi fierbe apa și lasă puțin la răcit pentru ca mierea să se poată dizolva. Pune sucul de lămâie și bea imediat", a povestit femeia.

Se știe deja că aceasta combinație protejează corpul de infecții, îmbunătățește digestia și iți face pielea să fie mai strălucitoare și mai sănătoasă.

Apa plată cu lămâie ajută la slăbit

Polifenolii cu rol antioxidant din compoziția lămâilor reduc semnicativ surplusul ponderal. Totodată, rezistența la insulină este îmbunătățită. Dacă faci un obicei din a consuma apă cu lămâie dimineața, timp de 20 de zile, înlocuind sucul de portocale sau cafeaua cu lapte, foarte probabil ca talia să ți se subțieze.