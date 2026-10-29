„Cel mai tatuat profesor din lume” predă la o școală din Paris, unor elevi cu vârste între 6 și 11 ani: Are desene pe 98% din corp

Sylvain Hélaine, cel mai tatuat profesor din lume, 29 octombrie 2026. Sursa foto: Hepta/ ITV/ This Morning

Sylvain Hélaine, un profesor francez în vârstă de 40 de ani, atrage atenția prin aspectul său neobișnuit. Aproximativ 98% din suprafața corpului său este acoperită de tatuaje, iar modificările sale corporale extreme includ limba, gingiile și tălpile picioarelor tatuate, precum și globii oculari transformați chirurgical în negru.

Considerat unul dintre cei mai tatuați profesori din lume, bărbatul predă la o școală primară din Paris, unde lucrează cu elevi cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani.

Profesorul despre care se vorbește în întreaga lume

Aspectul său a stârnit reacții diverse, iar Sylvain Hélaine recunoaște că au existat inclusiv plângeri din partea unor părinți, după ce unul dintre copii ar fi avut coșmaruri din cauza înfățișării sale.

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Profesorul consideră însă că prezența sa în sala de clasă le poate oferi copiilor o lecție importantă: aceea de a nu judeca oamenii după felul în care arată.

Pentru el, tatuajele nu trebuie să fie un motiv pentru a respinge sau a condamna o persoană, iar interacțiunea cu elevii poate contribui la dezvoltarea unei atitudini mai deschise față de diferențele dintre oameni.

Cum a început transformarea sa

Drumul lui Sylvain Hélaine către aspectul său actual a început la vârsta de 27 de ani. Până în 2014, profesorul mergea la cursuri îmbrăcat în costum și cravată și nu avea tatuaje.

În 2012, o vizită la Londra l-a inspirat să înceapă să se tatueze. Treptat, ceea ce a pornit din dorința de a găsi ceva diferit s-a transformat într-o pasiune care i-a schimbat radical înfățișarea.

Hélaine a vorbit joi despre obsesia sa pentru tatuaje, în cadrul emisiunii britanice de televiziune „This Morning”, unde a fost intervievat de prezentatorii Dermot O'Leary și Sian Welby.