Cele mai frumoase 20 de imagini cu Terra din 2020: NASA a publicat fotografiile de pe Stația Spațială Internațională

"Bărbații și femeile care locuiesc și lucrează pe Stația Spațială Internațională fac mii de fotografii ale planetei lor de origine în fiecare an și le-am cerut oamenilor de la Unitatea de Știință a Pământului și Teledetecție de la Centrul Spațial Johnson al NASA câteva dintre preferatele lor din 2020. Iată topul cu cele mai frumoase 20 de fotografii din 2020", se arată în descrierea videoclipului publicat de NASA.

? 20 Earth images from 2020.



Astronauts on the @Space_Station take thousands of photos of our home planet each year, recording how Earth is changing over time. Enjoy the view: https://t.co/k90COvWXei pic.twitter.com/cGd95Dj4yF