Cum arată Dana Budeanu în costum de baie: ”Sunt prea deșteaptă ca să fiu frumoasă”

Creatoarea de modă își ține fanii la curent cu zonele în care se plimbă și a postat pe conturile de socializare o poză în costum de baie alături de mesajul ”I m too smart to be beautiful (sunt prea deșteaptă ca să fiu frumoasă)”.

Ea a împărtășit și câteva dintre ritualurile alimentare pe care le are zilnic.

”Eu mănânc rodie în fiecare dimineață. Eu alte fructe nu mănânc pentru că nu îmi plac, în afară de rodie și de ananas. În weekend, dimineața fac excepție și mănânc tort. Dar, tortul ăla îl mănânc în general noaptea, pe la 12.00- 13.00.

Dimineața mănânc rodie. La prânz mănânc de obicei paste. Nu mănânc carne decât foarte rar, nu mănânc mâncare gătită, din aceea cu sos. Mănânc și seara, iar noaptea o felie de tort.



Rodia de dimineata... aproape ca a luat locul salutului pe care-l primesc când mă întâlnesc cu persoane pe care le cunosc sau nu, care-mi spun sau mă întreabă despre aceasta.. da, o consum zilnic, în cursul săptămânii dimineața, pentru că nu am timp de nimic, mă trezesc la șase fără un sfert și am foarte multe de făcut până plec cu fetițele din casă.

Am ales rodia pentru că îmi place foarte mult, nu am citit nimic ănainte, eu nu sunt o persoană care mănâncă multe fructe și asta pentru că nu imi plac aproape deloc. Sunt o persoană însă, care mănâncă enorm de multă ciocolată, bea cola, energizante, mănâncă foarte rar carne pentru că nu-i place, însa nu pot trăi fără măcar doi burgeri pe luna sau pizza cu salam picant.

Mănânc absolut orice, când am chef și cum am chef, însă aproape niciodată mâncare gătită sau cu sos, acelea nu-mi plac deloc. Diminețile de week end sau în vacanță încep cu tort de bezea și ciocolată, pentru că am timp să "trag" de el cât vreau, tort pe care-l consum și noaptea, pentru că la mine somnul durează în jur de patru ore și atunci mă comport ca și când e zi, având activități normale, citind în majoritatea nopților, scriind, gătind, uitându-mă la seriale”, a scris Dana Budeanu pe Instagram.