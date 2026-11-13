Cum au ajuns reginele frumuseții din Africa victime colaterale ale politicii lui Trump. N-au putut obține viza pentru Miss Univers

2 minute de citit Publicat la 10:37 13 Noi 2026 Modificat la 10:38 13 Noi 2026

Miss Universe Zimbabwe, Roseanna Hall, și alte câteva concurente din Africa s-ar putea să nu ajungă la concursul din acest an, organizat în Puerto Rico, deoarece nu au reușit încă să obțină viza americană. FOTO: Instagram Roseanna Hall

Miss Universe Zimbabwe, Roseanna Hall, și alte câteva concurente din Africa s-ar putea să nu ajungă la concursul din acest an, organizat în Puerto Rico, deoarece nu au reușit încă să obțină viza americană, scrie BBC.

Hall ar trebui să reprezinte Zimbabwe la cea de-a 75-a ediție Miss Univers. Câștigătoarea va fi aleasă pe 24 noiembrie, dar Hall încă nu are viză pentru a călători în Puerto Rico, care este teritoriu american.

"Am încercat de mai multe ori să-mi fie aprobată viza", a spus ea într-un videoclip postat pe Instagram.

Hall nu este singurul caz. Zambia și-a retras deja reprezentanta, Pamela Mubanga, din cauza restricțiilor de călătorie impuse de SUA.

Concurentele au început să ajungă în Puerto Rico încă din 8 noiembrie, pentru înscriere, probe de costume și alte pregătiri. "Oficial, astăzi ar fi trebuit să plec spre Puerto Rico", a spus Hall.

Zimbabwe este una dintre cele 19 țări ai căror cetățeni au restricții parțiale de intrare în SUA. Măsura a fost introdusă printr-o proclamație prezidențială intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026. Proclamația a fost semnată de președintele american Donald Trump pe 16 decembrie 2025 și a extins restricțiile de călătorie impuse în iunie același an. Zimbabwe și Zambia au fost adăugate atunci pe lista țărilor cu restricții parțiale, împreună cu alte 13 state, majoritatea din Africa. Sudanul de Sud a fost trecut pe lista restricțiilor totale.

Administrația Trump a justificat măsura prin faptul că verificarea și schimbul de informații cu autoritățile americane în procesul de acordare a vizelor ar fi insuficiente în aceste țări.

Pentru cetățenii acestor țări, SUA nu mai eliberează vize turistice, de studii, de schimb sau de imigrant. Există restricții și pentru alte tipuri de vize.

Organizația Miss Universe din Zambia a precizat că Pamela Mubanga nu poate participa din cauza acestor restricții, nu din motive personale. "Viza ei nu a fost refuzată din cauza documentelor sau a unor probleme de organizare. Situația este legată de restricțiile de călătorie impuse de SUA, care afectează Zambia și alte țări africane", se arată în comunicat.

Pamela Mubanga are 25 de ani, este asistentă medicală și a câștigat titlul de Miss Univers Zambia pe 8 octombrie.

Potrivit organizației, alte cinci țări africane au probleme asemănătoare, dar acestea nu au fost numite.

Hall spune că înțelege situația celorlalte concurente. Ea a petrecut ultimele săptămâni în Africa de Sud, încercând să obțină viza. "Nu sunt singura. Și alte surori africane trec prin același lucru și știu exact cum se simt", a spus ea.

Nici Miss Universe Sudanul de Sud nu știe dacă va putea participa. Într-un comentariu la videoclipul lui Hall, ea a scris: "Sunt șanse de 50/50 să ajungem."

Cu trei zile înainte, Hall spunea într-un alt videoclip că încă speră să ajungă în Puerto Rico. Mesajul postat alături era: "Lupta pentru a duce Zimbabwe în Puerto Rico continuă."

Finala va avea loc la Coliseumul José Miguel Agrelot din San Juan.