Dictionary.com a ales cuvântul anului 2026. Ce înseamnă "maxxing"

Americanii s-au îndrăgostit de "maxxing", iar Dictionary.com l-a ales cuvântul anului 2026. FOTO: Getty Images

Americanii s-au îndrăgostit de "maxxing", iar Dictionary.com l-a ales cuvântul anului 2026. Termenul vine de la "maximising" (a maximiza). Potrivit Dictionary.com, el "poate fi folosit singur sau adăugat la finalul oricărui cuvânt, pentru a arăta că faci ceva la maximum sau că îl îmbunătățești cât de mult poți", scrie BBC.

Este o schimbare mare față de acum doi ani, când site-ul a ales cuvântul "demure" (discret, modest), după ce a analizat rețelele sociale, știrile și căutările din SUA. Anul trecut, cuvântul ales a fost "67".

"Maxxing arată o cultură tot mai preocupată să scoată maximum din orice", a spus Steve Johnson, directorul departamentului de lexicografie al Dictionary Media Group.

Dictionary.com a constatat că, în august 2026, termenul "maxxing" a apărut în mediul online de aproape 19 ori mai des decât în medie, pe lună, în 2025. Pe lista finală s-au mai aflat "affordability" (prețuri accesibile), "data centre" (centru de date), "odyssey" (odisee) și "unc", prescurtarea de la "uncle" (unchi).

Pe rețelele sociale, mulți tineri sub 30 de ani din Generația Z și cei mai mici decât ei postează des despre cum fac "maxxing", încercând să atingă perfecțiunea în tot felul de domenii.

Influencerii de fitness și sănătate vorbesc despre "proteinmaxxing" (cât mai multe proteine) și "fibermaxxing" (cât mai multe fibre). Cei care vor să doarmă cât mai bine spun că fac "sleepmaxxing".

Influencerul Clavicular a strâns mii de urmăritori arătând cum face "looksmaxxing" extrem, adică încearcă să arate cât mai bine după un set de reguli stricte, mai ales în privința maxilarului, a ochilor și a corpului.

"Orice am face, vrem să mergem mai departe", a spus Johnson. "Dar felul în care se folosește cuvântul arată și cum reacționează oamenii. Unii iau ideea în serios. Alții o exagerează ca să facă glume. Iar alții o folosesc invers, ca să spună că renunță la goana după tot mai mult".

"Din păcate, când un cuvânt ajunge în dicționar, probabil că a trecut deja de vârful popularității", spune profesoara Lauren Cella.

Cella, cunoscută pentru lecțiile ei virale de istorie pentru Generația Z, spune că ea și elevii ei folosesc de ceva timp „maxxing” la finalul altor cuvinte. "În felul lor, își inventează propria gramatică, și mi se pare foarte tare", spune ea.

Potrivit ei, "maxxing" îi ajută pe elevi să „se optimizeze ca să atingă un obiectiv" sau să facă lucruri pe care alții le-ar găsi "cringe" (penibile), fără să le fie rușine. "Este un mod amuzant și nevinovat prin care copiii se exprimă și își arată obiectivele", adaugă ea.

Lingvista Vanessa Croft, profesoară de engleză, spune că internetul face ca limbajul să se schimbe extrem de repede, mai repede decât au făcut-o vreodată radioul, filmul sau televiziunea. Cuvintele noi apar repede, dar pot dispărea la fel de repede. "Până când adulții încep să folosească aceste cuvinte, tinerii din Generația Z și Generația Alpha deja nu le mai folosesc", spune ea.

Croft spune că ea și elevii ei de liceu încă folosesc "maxxing", dar acum mai mult "în glumă".