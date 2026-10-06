Din 2004, un pensionar american a cheltuit 20.000.000 € pentru a restaura castelul familiei din Irlanda. După 22 de ani, încă nu e gata

Domeniul Castle Freke, West Cork, Irlanda, în iulie 2026. Sursa foto: Clonakilty Mens Shed via Facebook

La mai bine de două decenii după ce Stephen Ralfe Evans-Freke a readus Castle Freke în proprietatea familiei sale, domeniul din West Cork se află încă în proces de restaurare. Evans-Freke, un fost bancher de investiții de pe Wall Street pensionat între timp, a cumpărat proprietatea strămoșilor lui în jurul începutului anilor 2000, după ce familia Evans-Freke o deținuse timp de generații înainte de a o pierde în 1921. În 2025, acesta sugera că a plătit mai puțin de 500.000 de euro pentru proprietate.

Cheltuiala mult mai mare a fost reprezentată de restaurarea propriu-zisă: el a estimat că a cheltuit între 500.000 și 1 milion de euro pe an timp de aproximativ 20 de ani, ceea ce duce totalul la 10-20 de milioane de euro. În iunie 2026, Irish Examiner relata că Evans-Freke estima costul proiectului la aproximativ 20 de milioane de euro, în timp ce Castle Freke rămânea doar parțial finalizat.

Această extraordinară călătorie de restaurare demonstrează cum legăturile ancestrale profunde și implicarea susținută pot readuce treptat la viață un domeniu istoric, chiar și atunci când proiectul întins pe parcursul mai multor decenii este încă departe de a fi finalizat.

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De la proprietatea familiei la un lung proiect de restaurare

Evans-Freke a cunoscut Castle Freke încă din copilărie. The Irish Times relata că acesta a păstrat o legătură cu proprietatea de-a lungul întregii sale vieți, inclusiv purtând cu el o pictură în ulei a domeniului. Ulterior, Evans-Freke s-a mutat în Statele Unite, unde a lucrat ca bancher de investiții pe Wall Street.

Răscumpărarea Castle Freke a avut loc la începutul anilor 2000. Restaurarea a început în 2004.

Evans-Freke deține și Castelul Rathbarry din apropiere, care a fost o altă reședință a familiei. În loc să urmeze ceea ce el a descris drept abordarea convențională, aceea de a încredința întregul proiect unor firme de construcții, Evans-Freke a format o echipă mai restrânsă care să supravegheze lucrările. El a format o echipă mai restrânsă pentru a superviza restaurarea, apelând la meșteri specializați pentru diferitele lucrări.

Evans-Freke a mai spus că o firmă de arhitectură i-a prezentat o ofertă de 1,5 milioane de euro pentru detalierea lucrărilor propuse.

Lucrări de piatră, coșuri de fum și interioare decorative

The Irish Times a descris Castle Freke drept o proprietate de aproximativ 50.000 de metri pătrați, Evans-Freke afirmând că restaurarea s-a concentrat asupra a aproximativ jumătate din această suprafață.

Lucrările au inclus refacerea interioară a peste 40 de coșuri de fum, repararea crenelurilor după ce plumbul acestora a fost îndepărtat în anii 1950 și repararea zidurilor exterioare.

Interioarele au necesitat, la rândul lor, lucrări specializate. Restaurarea tavanelor cu bolți în evantai din sala de muzică a început în jurul anului 2017.

Proiectul a implicat specialiști în stucatură, printre care Kevin Holbrook, ale cărui lucrări includ ansambluri decorative elaborate create special pentru interioarele restaurate.

Ambii au fost desemnați maeștri ipsosari ai Worshipful Company of Plasterers, o breaslă profesională din City of London cu o istorie de aproximativ 500 de ani.

Keogh a fost prima femeie care a deținut titlul de maestru ipsosar în istoria organizației.

Programul decorativ include referințe la Evans-Freke și la originile familiei sale. O friză îl înfățișează sub forma unei cârtițe rotofeie care ține în mână un pahar de martini, în timp ce Copiii lui Lir apar deasupra scării.

O altă scenă din stuc îl înfățișează pe Doamna Lacului oferindu-i sabia Excalibur, iar o lucrare separată îl prezintă pe zeul nordic Odin alături de lupii săi, dintre care unul poartă numele Freke.

De ce Castle Freke este încă neterminat

În ciuda anilor de lucrări, restaurarea nu a fost finalizată încă.

În iunie 2025, încă trebuiau instalate utilitățile și că anumite părți ale interiorului, inclusiv podeaua unui dormitor și subsolul parțial, rămâneau neterminate. La acel moment, Evans-Freke estima că partea principală a castelului ar mai putea necesita trei ani de lucrări, după ce va fi stabilită destinația sa finală.

Un an mai târziu, Irish Examiner relata că acesta se aștepta ca proiectul să mai dureze cel puțin câțiva ani.

Un hotel este una dintre posibilitățile pe care Evans-Freke le-a luat în calcul pentru proprietate. The Irish Times relata că acesta realizase un studiu de fezabilitate pentru un hotel de super-lux, în timp ce Irish Examiner scria că el sugerase că un hotel de cinci stele i-ar putea oferi regiunii West Cork o facilitate despre care consideră că este necesară în zonă.

Destinația finală a proprietății nu a fost stabilită.

Costul restaurării a ajuns mult peste suma pe care Evans-Freke sugerase că ar fi plătit-o pentru proprietatea în sine. Potrivit propriei estimări, lucrările costaseră între 10 și 20 de milioane de euro până în 2025, pe baza unor cheltuieli anuale de 500.000 până la 1 milion de euro timp de aproximativ două decenii.

Irish Examiner relata în iunie 2026 că acesta estima costul la aproximativ 20 de milioane de euro.

Evans-Freke a mai spus că nu a primit nicio finanțare nerambursabilă pentru restaurare.

CastleFreke Gin transformă restaurarea într-o a doua afacere

Restaurarea a oferit, de asemenea, cadrul și inspirația pentru o afacere separată.

Evans-Freke a dezvoltat CastleFreke Gin după ani de experimente cu plante aromatice și băuturi spirtoase. Acesta începuse să dezvolte rețeta în timp ce se recupera după o operație la picior, în urmă cu aproximativ un deceniu, folosind masa din sufrageria Castelului Rathbarry ca loc pentru experimente.

Până în iunie 2026, ginul trecuse de la etapa de dezvoltare la lansarea comercială.

Evans-Freke a lansat CastleFreke Gin la New York în această vară. Un anunț din 5 iunie al Castle Freke Distillery confirma, de asemenea, debutul în SUA și preciza că distribuția americană urma să înceapă în iulie.

Lansarea în Irlanda și Europa era programată pentru luna următoare. Cu toate acestea, site-ul actual al distileriei și comunicările recente ale companiei precizează acum că disponibilitatea în Irlanda și Regatul Unit va urma mai târziu, în 2026, astfel că o lansare finalizată în Irlanda nu ar trebui menționată fără o confirmare mai specifică.