Doi soți care câștigă 240.000 de lire sterline pe an comandă doar apă de la robinet la restaurant și spun cât au economisit cu asta

4 minute de citit Publicat la 23:09 16 Noi 2026 Modificat la 23:09 16 Noi 2026

Familia încearcă să pună deoparte cât mai mulți bani pentru a acoperi taxele școlare ale copiilor. Foto: Getty Images

Un cuplu din Marea Britanie, cu venituri anuale cumulate de aproximativ 239.000 de lire sterline, a ales să trăiască dintr-un singur salariu și să investească toate veniturile obținute din activitatea online. Bret și Evey Clay, în vârstă de 33 și 32 de ani, spun că au reușit astfel să strângă deja 600.000 de lire sterline și își propun să ajungă la peste un milion înainte ca cei doi copii ai lor să înceapă școala privată, potrivit Mirror.

Cei doi locuiesc în Telford, comitatul Shropshire, și au doi copii, de doi și cinci ani. Planul lor este să îi înscrie la o școală privată la vârsta de 14 ani, când vor începe ultimii ani de studiu. Până atunci, familia încearcă să pună deoparte cât mai mulți bani, pentru a acoperi taxele școlare și pentru a-i putea sprijini financiar și în perioada facultății.

Trăiesc din salariul de medic al soției și investesc restul banilor

Evey câștigă aproximativ 4.500 de lire pe lună, echivalentul a circa 89.000 de lire anual, din activitatea de medic. Din acest venit sunt plătite rata la casă, facturile și cheltuielile curente ale familiei.

Bret este creator de conținut, cu subiecte legate de finanțele personale și obține venituri variabile, cuprinse între 2.000 și 10.000 de lire pe lună. Toți banii câștigați din această activitate sunt direcționați către investiții.

„Facem lucrurile în acest fel pentru că salariul lui Evey este mai stabil, în timp ce veniturile mele diferă de la o lună la alta”, a explicat Bret.

Pentru anul în curs, acesta estimează că va câștiga aproximativ 150.000 de lire din crearea de conținut. În prezent, cei doi au investiții în valoare totală de 600.000 de lire, dintre care 200.000 reprezintă câștigurile obținute în timp. Calculele lor arată că portofoliul ar putea depăși un milion de lire până când copiii vor ajunge la vârsta la care să fie înscriși la școli private.

Cât ar putea costa școala privată peste câțiva ani

În zona în care locuiesc, taxele pentru școlile private sunt în prezent de aproximativ 25.000 de lire pe an. Bret și Evey estimează însă că, până când copiii lor vor ajunge la 14 ani, costurile ar putea crește la 40.000 de lire anual pentru fiecare copil. La aceste cheltuieli se adaugă și impactul TVA-ului aplicat taxelor școlare private în Marea Britanie.

Cuplul a luat în calcul inclusiv varianta de a-i înscrie pe copii la o școală privată încă din ciclul primar sau de la începutul gimnaziului, dar a decis să amâne momentul. Astfel, copiii ar urma să beneficieze de învățământ privat în anii pe care părinții îi consideră cei mai importanți, fără ca familia să fie nevoită să suporte costurile pe o perioadă prea lungă.

Pun bani deoparte și pentru viitorul copiilor

După nașterea copiilor, Bret și Evey au început să depună câte 250 de lire lunar în conturile individuale de economii și investiții deschise pe numele acestora, cunoscute în Marea Britanie sub denumirea de Junior Stocks and Shares ISA.

Pentru că cei mici nu vor putea avea acces la acești bani până la împlinirea vârstei de 18 ani, părinții au decis să folosească propriul portofoliu de investiții pentru a finanța școala privată. În acest fel, vor putea păstra separat economiile destinate copiilor și banii necesari pentru plata taxelor școlare.

Familia are și un fond de urgență de 40.000 de lire. Pentru a obține o dobândă cât mai bună, cei doi schimbă banca în care păstrează economiile la fiecare trei luni. În prezent, banii sunt într-un cont de economii Monzo, cu o dobândă de 3,8%, însă Bret spune că, de regulă, reușesc să găsească oferte mai avantajoase.

Planul financiar ar putea fi modificat dacă veniturile familiei vor crește. În acest caz, cei doi iau în calcul să își înscrie copiii la școli private mai devreme de 14 ani.

Apă de la robinet la restaurant și fără cheltuieli inutile

Strategia financiară a familiei nu se bazează doar pe investiții, ci și pe reducerea cheltuielilor de zi cu zi. Bret și Evey spun că aplică principiul „cheltuielilor intenționate”: cumpără ceea ce consideră necesar și evită produsele sau serviciile pentru care nu văd o justificare.

De exemplu, atunci când merg la restaurant, beau doar apă de la robinet, pentru că nu consideră că merită să plătească în plus pentru băuturi. Nu comandă mâncare la domiciliu, iar pentru mesele rapide preferă să pregătească acasă preparate simple, precum orezul chinezesc.

În ceea ce privește abonamentele, singurul pe care îl păstrează este Netflix. De asemenea, au aceeași mașină de zece ani și nu fac cheltuieli mari pentru aniversări sau alte ocazii speciale.

„Ne-am obișnuit să economisim cât mai mult, în loc să risipim banii. Nu cheltuim sume mari nici pentru zilele noastre de naștere sau pentru alte ocazii. Ne oferim lucruri mici, dar alese cu grijă, în locul unor cadouri scumpe”, a povestit Bret.

Cei doi cumpără în cantități mari produse precum hârtia igienică și carnea, de la magazine precum Costco, și aleg să achiziționeze anumite produse mai scumpe doar atunci când sunt la reducere.

Pentru Bret și Evey, toate aceste decizii fac parte dintr-un plan pe termen lung: să le ofere copiilor acces la educație privată și sprijin financiar la începutul vieții adulte, fără să își destabilizeze propriul buget.