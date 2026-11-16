Gerard Depardieu recunoaște că e vinovat de agresiuni sexuale şi prezintă „scuze” victimelor: „Pe platourile de filmare, m-am ascuns”

2 minute de citit Publicat la 13:13 16 Noi 2026 Modificat la 13:13 16 Noi 2026

Actorul francez Gerard Depardieu, în 2016. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Actorul francez Gerard Depardieu a anunţat luni că îşi retrage recursul în procesul în care este acuzat de agresiuni sexuale asupra a două femei în timpul filmărilor la pelicula „Les volets verts” din 2021, ceea ce face definitivă condamnarea sa la 18 luni de închisoare cu suspendare, pronunţată în mai 2025, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

„Justiţia s-a pronunţat. Am fost găsit vinovat. Înţeleg acest lucru şi îmi asum această condamnare”, a scris actorul, care şi-a prezentat „scuzele profunde şi sincere” faţă de cei şi cele care „au suferit din această cauză”, într-un comunicat trimis agenţiilor înainte de începerea şedinţei de judecată, care s-a deschis la ora locală 09:00.

„Pe platourile de filmare, m-am ascuns multă vreme în spatele provocării şi al obscenităţii”

Avocatul general, magistrat aflat sub autoritatea unui procuror general, şi părţile civile şi-au retras, de asemenea, plângerile la începutul şedinţei de judecată.

„Pe platourile de filmare, m-am ascuns multă vreme în spatele provocării şi al obscenităţii”, a continuat vedeta căzută în dizgraţie, recunoscând că vorbele sale şi „unele dintre gesturi” nu au fost „fără consecinţe”, „mai ales din partea unui personaj influent, cum am fost eu”.

Depardieu a recunoscut că a folosit adesea „umor vulgar şi cu conotaţii sexual” pe platoul de filmare şi că acum şi-a dat seama că „există o limită între impertinenţă şi jignire”.

Actorul a afirmat că „nu a avut niciodată intenţia de a răni femeile” pe care le-a întâlnit, dar a adăugat că a „înţeles că intenţia nu schimbă cu nimic rănile provocate”.

Trimis în judecată pentru viol şi agresiuni sexuale, într-un alt dosar

„Procedurile judiciare ne distrug”, a adăugat actorul, care a formulat apel împotriva trimiterii sale în faţa instanţei penale pentru viol şi agresiuni sexuale asupra actriţei Charlotte Arnould. Decizia este aşteptată la 26 noiembrie. El neagă vinovăţia în acest caz.

„Totul mi-a scăpat, absolut totul, mai ales apărarea mea...”, a precizează actorul, care a declarat că „a ajuns să-şi dea seama că a aparţinut unei lumi care nu mai există”.

În aprilie, actorul a renunţat la acţiunea în justiţie împotriva France Télévisions, contestând montajul unei emisiuni difuzate la sfârşitul anului 2023, în care făcea numeroase remarci sexiste jignitoare şi sexualiza o fetiţă în timpul unei călătorii în Coreea de Nord.

Recompensat cu numeroase premii pentru filme de la „Le dernier métro” până la „Cyrano de Bergerac”, Gérard Depardieu a fost considerat timp de decenii un gigant al cinematografiei franceze, fiind cunoscut în întreaga lume, înainte de a ajunge în centrul atenţiei din cauza manifestărilor sale verbale excesive şi a acuzaţiilor de agresiune sexuală.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, a abuzului sexual sau a traficului de persoane, puteți cere ajutor și consiliere gratuită la linia TelVerde a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din România: 0800 800 678 sau la linia TelVerde pentru victimele violenței domestice și discriminării: 0800 500 333, disponibile 24/7. În caz de pericol imediat, apelați 112.