GTA poate salva vieți în lumea reală. Celebrul joc este folosit pentru a învăța mașinile să evite accidentele

6 minute de citit Publicat la 23:30 14 Noi 2026 Modificat la 23:30 14 Noi 2026

GTA 6 va fi lansat pe 19 noiembrie 2026. Foto: Getty Images

Pentru milioane de jucători, accidentele, urmăririle cu poliția și haosul de pe străzile din celebrul Grand Theft Auto fac parte din distracție. Cercetătorii au descoperit însă că jocul poate fi folosit și în scopuri mult mai serioase: pentru a face drumurile din viața reală mai sigure.

La prima vedere, lumea din Grand Theft Auto, plină de infracțiuni și violență, nu pare tocmai locul în care regulile de circulație ar conta prea mult. Populara serie de jocuri video le permite jucătorilor să conducă mașini furate pe străzile unor orașe uriașe, să fie urmăriți de poliție cu viteze amețitoare, să derapeze, să piardă controlul volanului și să provoace accidente. Dacă vor, pot chiar să lovească pietonii care le ies în cale.

Tocmai acest haos, care a făcut seria atât de cunoscută, a atras însă atenția oamenilor de știință. Aceștia au descoperit că Grand Theft Auto poate deveni un instrument surprinzător de util pentru prevenirea accidentelor rutiere, scrie BBC.

De la testarea unor dispozitive care îi avertizează pe bicicliști când se apropie o mașină, până la antrenarea vehiculelor autonome să evite pericolele din trafic, cercetătorii au adaptat jocurile GTA pentru tot felul de experimente care ar putea reduce numărul accidentelor și al persoanelor rănite pe șosele.

„Ne doream o modalitate de a testa dispozitive purtabile și alte tehnologii digitale noi pentru siguranța rutieră, în situații care ar fi mult prea periculoase pentru a fi reproduse pe un drum real”, explică Milena Jager, inginer și cercetătoare în informatică la Universitatea de Științe Aplicate din Osnabruück, Germania.

Cele mai recente jocuri Grand Theft Auto folosesc sisteme foarte realiste pentru a reproduce mișcarea mașinilor și accidentele. În plus, oferă o mulțime de situații diferite de trafic, condiții meteo și tipuri de drumuri. Toate acestea le permit cercetătorilor să facă primele teste într-un mediu virtual deja construit, fără costurile uriașe pe care le-ar presupune dezvoltarea unui simulator de la zero.

„Un produs bine pus la punct, cu un buget între 200 de milioane și un miliard de euro, este cu mult peste un simulator obișnuit”, spune Pavlo Bazilinskyy, inginer biomecanic la Universitatea Tehnică din Delft, Olanda.

Acesta a folosit Grand Theft Auto V (GTA V) pentru a studia unde își îndreaptă oamenii privirea atunci când întâlnesc situații periculoase în trafic. Informațiile obținute ar putea fi folosite în viitor pentru proiectarea unor drumuri mai sigure.

Un „al șaselea simț” pentru bicicliști, testat în Grand Theft Auto

Milena Jager și colegii săi au apelat la GTA în timp ce dezvoltau dispozitive care să îi avertizeze pe bicicliști și pietoni atunci când se apropie un pericol.

Unul dintre dispozitive se montează pe ghidonul bicicletei și începe să vibreze atunci când un vehicul se apropie din spate. Cu cât mașina se apropie mai mult, cu atât vibrațiile devin mai puternice, astfel încât biciclistul să fie avertizat din timp.

Cercetătorii au testat și o altă variantă: o vestă care vibrează și care i-ar putea oferi celui care o poartă un fel de „al șaselea simț”, ajutându-l să își dea seama că un vehicul se apropie, chiar dacă nu îl vede.

Problema era că testarea unor asemenea dispozitive în trafic real ar fi putut pune voluntarii în pericol. Așa că echipa a găsit o soluție: să folosească GTA V.

Cercetătorii au instalat un „mod”, adică o modificare a jocului, prin care puteau controla locul din care pornea jucătorul și situațiile de trafic pe care urma să le întâlnească.

„Deoarece GTA V nu îi obligă pe jucători să respecte regulile de circulație, practic orice situație din trafic poate fi reprodusă intenționat”, explică Julius Schoning, profesor de inginerie și informatică, care a coordonat cercetarea echipei de la Universitatea de Științe Aplicate din Osnabrück.

În laborator, cercetătorii au instalat o bicicletă în fața unui ecran pe care rula GTA V. În spatele voluntarilor au amplasat un alt ecran, care le permitea să vadă ce se întâmplă în spate atunci când întorceau capul, asemenea unui biciclist aflat pe stradă.

Participanții au fost apoi puși să „pedaleze” pe un drum din Los Santos, orașul fictiv din joc, unde numeroase camioane treceau în viteză pe lângă ei.

Ambele dispozitive au reușit să îi avertizeze pe bicicliști atunci când un vehicul se apropia periculos de mult. Deocamdată, însă, niciunul nu a ajuns să fie comercializat.

Cercetătorii folosesc GTA pentru a înțelege cum reacționează oamenii în trafic

În multe accidente rutiere, problema nu este tehnologia, ci comportamentul oamenilor. Tocmai de aceea, cercetătorii încearcă să înțeleagă mai bine cum reacționează șoferii, bicicliștii și pietonii atunci când se confruntă cu un pericol.

Bazilinskyy și colegii săi au vrut să afle unde se uită bicicliștii atunci când circulă printr-un oraș aglomerat și întâlnesc situații riscante.

Pentru asta, au combinat GTA V cu o tehnologie care urmărește mișcările ochilor. Astfel, au putut vedea exact unde își îndreptau voluntarii privirea atunci când se apropiau de o mașină care ieșea din parcare, de un autoturism a cărui portieră se deschidea brusc sau de o intersecție aglomerată.

„Scopul a fost să măsurăm comportamentul uman pentru a contribui la proiectarea viitoarelor sisteme de mobilitate și la luarea deciziilor în domeniul transporturilor”, spune Bazilinskyy.

„Un exemplu bun este folosirea acestor informații pentru a decide cum ar trebui amenajate drumurile. Scopul final este să facem șoselele mai sigure și să reducem numărul morților și răniților din accidentele rutiere”, a explicat cercetătorul.

Mașinile care se conduc singure sunt antrenate să evite accidentele cu ajutorul GTA

Cea mai răspândită utilizare a jocurilor Grand Theft Auto în cercetările privind siguranța rutieră este însă antrenarea sistemelor de inteligență artificială care controlează mașinile autonome.

La Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea (KAIST), din orașul Daejeon, cercetătorii au folosit GTA V pentru a crea o bază uriașă de date cu accidente și alte situații periculoase din trafic.

Apoi, au folosit aceste date pentru a antrena algoritmi de inteligență artificială să recunoască vehiculele care reprezintă un pericol, astfel încât mașinile autonome să învețe cum să le evite.

Și alte echipe de cercetători din întreaga lume au folosit jocurile GTA pentru a învăța sistemele de inteligență artificială să circule în siguranță pe străzile aglomerate ale orașelor, fără să lovească alte vehicule, obstacole sau pietoni.

Dar una dintre cele mai mari provocări pentru mașinile autonome nu este neapărat evitarea unui accident, ci luarea unei decizii atunci când orice variantă poate avea consecințe grave.

De exemplu, ce ar trebui să facă o mașină autonomă dacă în fața ei apare o motocicletă pe care se află două persoane? Să vireze pe trotuar pentru a evita motocicleta, riscând să lovească o femeie în vârstă care merge pe acolo? Sau să intre în motocicletă, punând în pericol viețile celor implicați?

Cercetătorii de la Universitatea Eastern Michigan, din Statele Unite, au încercat să găsească răspunsuri la astfel de întrebări. Ei au dezvoltat un algoritm care ajută mașinile autonome să ia decizii în situații în care trebuie cântărite consecințele morale ale fiecărei variante.

Algoritmul a fost testat în nouă scenarii periculoase create în GTA V.

Rezultatele au arătat că sistemul ar putea reduce cu aproximativ 24% riscul pierderilor de vieți omenești, prin analizarea consecințelor posibilelor decizii. Totuși, modul în care o mașină autonomă ar trebui să aleagă între două situații periculoase rămâne un subiect controversat.

Odată cu apropierea lansării GTA VI, cel mai nou joc din serie, programat să apară spre sfârșitul acestei luni, cercetătorii sunt deja curioși să vadă cum vor putea folosi noua lume virtuală pentru experimentele lor. Pentru asta, vor avea însă nevoie de permisiunea Rockstar Games, compania care dezvoltă seria Grand Theft Auto.

„Potențialul său ca instrument de cercetare rămâne imens”, spune Romain Delgrange, care a folosit jocul pentru a studia modul în care oamenii se orientează în spațiu, în perioada în care lucra la Laboratorul de Psihologie Aplicată și Ergonomie din Paris.