Ideea genială a unei femei l-a obligat pe fostul soț să împartă cu ea milionul de dolari câștigat cu premiul Nobel

3 minute de citit Publicat la 15:05 05 Oct 2026 Modificat la 15:05 05 Oct 2026

Robert E. Lucas Jr. a câștigat Premiul Nobel pentru Economie în 1995. Sursa foto: Nobel Foundation archive/ Getty Images

Unele foste soții ar fi putut privi cu resentimente momentul în care fostul lor soț primește o asemenea recunoaștere. Nu și Rita C. Lucas. Ea nu putea fi mai fericită când Robert E. Lucas Jr. a câștigat Premiul Nobel pentru Economie în 1995. Motivul era simplu: cu aproape șapte ani înainte, în timpul divorțului, Rita avusese ideea de a introduce o clauză neobișnuită în acordul de partaj, potrivit LA Times.

Robert Lucas, în vârstă de 58 de ani, era profesor de economie la University of Chicago și devenise cunoscut pentru teoria sa privind „așteptările raționale”. În timp ce lucra la această teorie și era considerat de mai mulți ani un candidat important pentru Premiul Nobel, soția sa avea propriile „mari așteptări”.

Astfel, Rita i-a cerut avocatului său să introducă în acordul de partaj o clauză specială. În documentul datat 23 ianuarie 1989, la paragraful 6, era prevăzut: „Soția va primi 50% din orice Premiu Nobel”.

Clauza a fost introdusă cu aproape șapte ani înainte

Momentul în care a fost introdusă prevederea s-a dovedit esențial. Acordul de divorț urma să expire. Dacă Robert Lucas ar fi primit premiul un an mai târziu, de exemplu, Rita Lucas, în vârstă de 55 de ani la momentul acordării premiului, ar fi putut să nu mai aibă dreptul la bani.

Acordul s-a dovedit însă valabil exact când trebuia.

Robert Lucas nu a părut să fie deranjat de faptul că jumătate din premiul de 1 milion de dolari urma să ajungă la fosta sa soție. Într-un interviu acordat Chicago Tribune, el a spus: „O înțelegere este o înțelegere”.

Economistul a recunoscut că ideea clauzei îi aparținuse Ritei și a adăugat că, dacă ar fi știut că va câștiga premiul, poate că s-ar fi opus introducerii ei.

„Este greu să fii neplăcut după ce câștigi un premiu ca acesta”, a spus el.

Fosta soție urma să primească jumătate din bani după plata taxelor

Clauza din acordul de divorț prevedea că Rita Lucas urma să primească jumătate din suma rămasă după ce fostul ei soț plătea taxele aferente premiului.

Într-o discuție cu Chicago Tribune, Rita Lucas a remarcat că rata maximă federală de impozitare a veniturilor pentru persoane fizice era atunci de 39,6%, la care se adăuga o taxă de 3% în statul respectiv.

Deși era pregătită profesional ca farmacolog, nu economist, comentariul său arăta că dobândise și unele cunoștințe despre domeniul în care fostul ei soț își construise cariera.

Avocatul Ritei Lucas, Jim Rubens, a refuzat să comenteze cazul, spunând că încerca să îi protejeze clientei intimitatea.

Avocații specializați în divorțuri au fost surprinși de clauză

Prevederea fusese introdusă de avocata Charlotte Adelman, care între timp se pensionase, la solicitarea Ritei Lucas.

Avocatul din Los Angeles Sorrell Trope s-a declarat surprins de clauză, spunând că nu își amintea o prevedere similară.

El a sugerat însă că această idee ar putea inspira viitoare acorduri de divorț în cazul artiștilor, muzicienilor, autorilor, inventatorilor și al altor persoane creative care ar putea ajunge, într-o zi, să primească premii importante.

Rita Lucas a avut mai multă încredere în fostul soț decât avea el însuși

La momentul divorțului, Rita Lucas pare să fi avut mai multă încredere în șansele profesionale ale soțului său decât avea acesta în propriile perspective.

Robert Lucas era de mai mulți ani considerat un candidat important la Premiul Nobel pentru Economie. Odată cu alegerea sa, el a continuat o serie impresionantă pentru departamentul de economie al University of Chicago: era al optulea membru al corpului profesoral al instituției care primea premiul și al cincilea în ultimii șase ani.

Născut în 1937, în Yakima, Washington, Robert Lucas era profesor la University of Chicago din 1975. Academia Regală Suedeză de Științe l-a descris drept economistul cu „cea mai mare influență asupra cercetării macroeconomice din 1970”.

Ce este conceptul de „așteptări raționale”

Începând din anii 1970, munca sa și a susținătorilor teoriilor sale a contribuit la schimbarea teoriei economice moderne. Lucas a pus sub semnul întrebării ideea dominantă potrivit căreia guvernele trebuie să intervină activ pentru a gestiona ciclurile economice și a aplicat conceptul de „așteptări raționale” în analiza economiei.

Teoria pornea de la ideea că oamenii și companiile își adaptează deciziile privind cheltuielile și investițiile în funcție de măsurile pe care se așteaptă ca guvernul să le adopte.

Criticii susțineau însă că teoria așteptărilor raționale poate încuraja lipsa de intervenție a guvernului chiar și în perioade de schimbări rapide, ceea ce ar putea fi riscant. La acel moment, Robert Lucas își îndreptase atenția și către studiul factorilor care determină creșterea economică pe termen lung.

Rita și Robert Lucas s-au căsătorit în august 1959, la New York. Cei doi aveau doi fii, ambii adulți la momentul divorțului.

Documentele de divorț indicau „diferențe ireconciliabile” drept motiv al despărțirii.