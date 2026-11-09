În 1990, un pensionar a cumpărat un bloc de gresie pentru zidul din grădină. În el, se afla un amfibian de acum 240 de milioane de ani

2 minute de citit Publicat la 17:46 09 Noi 2026 Modificat la 17:46 09 Noi 2026

Fosila de Arenaerpeton supinatus descoperită în blocul de gresie. Sursa foto: Richard Freeman/ UNSW Sydney

Un bloc de gresie destinat inițial să fie un simplu material de construcție ascundea un secret vechi de 240 de milioane de ani. Provenită dintr-o carieră din Australia, roca a rămas uitată timp de decenii în colecțiile unui muzeu, până când această fosilă excepțională a dezvăluit existența unei creaturi necunoscute până atunci, care a trăit în perioada Triasicului, transmite Futura Sciences.

În anii 1990, Mihail Mihailidis, un crescător de păsări pensionat, pregătea construirea unui zid de sprijin în curtea din spatele casei. Pentru acest proiect, a cumpărat blocuri de gresie de la cariera locală din Kincumber, Australia. În timpul lucrărilor, pe suprafața unuia dintre blocuri a apărut ceva neobișnuit.

Chiar și o persoană fără cunoștințe de paleontologie putea recunoaște conturul ciudat: o coloană vertebrală, coaste și ceea ce păreau a fi un cap și membre erau clar vizibile.

Dându-și seama că descoperise o fosilă excepțional de bine conservată, Mihailidis a contactat Muzeul Australian și a donat specimenul. Acesta a fost transferat în muzeu, unde, în cele din urmă, a trecut în relativă uitare.

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O fosilă excepțional de bine conservată

Abia în 2023 cercetătorii au descris oficial, în detaliu, acest specimen remarcabil, identificându-l drept o specie necunoscută până atunci, care a trăit în urmă cu aproximativ 240 de milioane de ani.

Fosila este considerată extraordinară. Este relativ completă, oasele fiind păstrate în pozițiile lor anatomice, și prezintă chiar și urme de țesuturi moi. Un asemenea grad de conservare este extrem de rar, mai ales în gresie.

„Aceasta este una dintre cele mai importante fosile descoperite în New South Wales în ultimii 30 de ani, așa că este extraordinar de interesant să o descriem oficial”, a declarat paleontologul Matthew McCurry, coautor al studiului științific publicat în revista Journal of Vertebrate Paleontology.

O rudă uriașă a amfibienilor din zilele noastre

Denumită Arenaerpeton supinatus, această specie identificată recent a trăit în perioada Triasicului, înainte ca dinozaurii să devină animalele dominante pe uscat. La acea vreme, Australia făcea parte din vechiul supercontinent Gondwana și era situată în apropierea Polului Sud.

Aceste animale semănau probabil cu niște salamandre uriașe. Cercetătorii estimează că exemplarul avea inițial aproximativ 1,2 metri lungime. Se pare că trăiau în râuri cu apă dulce, această specie numărându-se printre cele mai vechi temnospondile cunoscute din Australia.

Acest grup dispărut de rude preistorice ale amfibienilor a supraviețuit în timpul a două mari evenimente de extincție în masă. Potrivit cercetătorilor, dimensiunile adesea considerabile ale acestor animale ar fi putut ajuta unii membri ai grupului să reziste acestor perioade de transformări dramatice ale mediului.

Conservarea excepțională a fosilei Arenaerpeton supinatus ilustrează, de asemenea, valoarea științifică a mediilor naturale străvechi din Australia. Alte descoperiri de fosile remarcabil conservate continuă să dezvăluie detalii despre ecosisteme dispărute în urmă cu milioane de ani.

Această descoperire demonstrează cât de importante pot fi întâmplarea și trecerea timpului pentru progresul cunoașterii științifice. O piatră destinată construirii unui simplu zid de grădină s-a dovedit a ascunde o mărturie extraordinară a vieții preistorice.