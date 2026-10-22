În 2000, primul câștigător al emisiunii "Survivor", Richard Hatch, a primit 1 milion de $. Acum are de dat la stat 3,3 milioane de $

În 2000, primul câștigător al emisiunii "Survivor", Richard Hatch, a primit 1 milion de $. FOTO> Getty Images

Richard Hatch, primul câștigător al emisiunii Survivor, trebuie să plătească statului american 3,29 milioane de dolari reprezentând valoarea taxelor neplătite, a decis o instanță din SUA. Hatch a câștigat 1.010.000 de dolari în emisiune în 2000, iar de atunci are probleme cu Fiscul. El a făcut apel și se apără singur în instanță.

Hotărârea a fost dată pe 17 martie 2026, iar suma exactă este de 3.293.471,56 de dolari. La ea se adaugă în continuare dobânzi. Datoria privește taxe din anii 2000, 2001 și 2012, scrie Times of India. Disputa durează de peste 25 de ani și a trecut prin mai multe procese. Cazul arată cât de scump pot ajunge să coste problemele cu Fiscul lăsate nerezolvate.

La două zile după hotărâre, Hatch a anunțat că face apel la Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul 1. A ales să nu își ia avocat și să se reprezinte singur. Într-o declarație pentru revista People, Hatch a spus că apelul va permite o analiză obiectivă a cazului. El crede că instanța de apel va studia tot dosarul, inclusiv probe pe care prima instanță nu le-ar fi analizat cum trebuie.

Hatch a mai spus că încearcă de 25 de ani să rezolve această situație complicată și că vrea o soluție corectă. Nu a vrut să comenteze mai mult cât timp apelul este pe rol.

Nu este prima dată când Hatch are probleme cu legea din cauza taxelor. În 2006, a fost condamnat pentru evaziune fiscală, pentru că nu a plătit impozitele din 2000 și 2001. A primit 51 de luni de închisoare și încă trei ani în care a fost sub supravegherea autorităților după eliberare. Instanța i-a cerut să își refacă declarațiile fiscale pentru cei doi ani și să plătească toți banii datorați. Hatch nu a făcut asta și a ajuns din nou la închisoare în 2011.

Statul îl acuză că și-a ascuns proprietățile

În 2022, statul american l-a dat în judecată și pentru două proprietăți pe care le-ar fi trecut pe numele surorii sale, Kristin Hatch, în 2003 și 2005.

Autoritățile spun că Hatch a făcut aceste transferuri ca să nu poată fi luate proprietățile de creditori, printre care și statul. Casele făceau parte din bunurile pe care Fiscul voia să le folosească pentru a recupera datoria.

În 2010, Fiscul american (IRS) i-a trimis lui Hatch o notificare pentru taxe care nu fuseseră calculate până atunci.

Hatch a contestat sumele și penalitățile și a propus de mai multe ori să plătească mai puțin decât datora, pentru a închide cazul. Statul a refuzat de fiecare dată.

În 2012, s-a ajuns la o hotărâre în baza unui acord între părți. Potrivit statului, de atunci Hatch nu mai avea dreptul să conteste acele datorii. Instanța a stabilit acum cât trebuie să plătească, iar Hatch încearcă prin apel să schimbe această decizie.