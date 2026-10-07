În 2011, un om de serviciu a găsit 70.000 $ când curăța toaleta unei televiziuni. Trei ani mai târziu, s-a trezit cu o sumă uriașă

Un angajat de la curățenie a găsit bani în coșul de gunoi din toaleta unei televiziuni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O tură obișnuită de curățenie la un post de televiziune australian a luat o turnură extraordinară în 2011, când un angajat a descoperit peste 100.000 de dolari australieni (aproximativ 69.500 USD) ascunși într-o toaletă. Banii au fost găsiți la sediul din Melbourne al postului Channel Nine, declanșând un mister care avea să dureze trei ani și care viza identitatea persoanei care îi lăsase acolo.

Potrivit SBS News, angajatul de la curățenie, Chamindu Amarsinghe, nu a plecat cu banii după ce i-a descoperit. El a anunțat superiorul, care a contactat poliția. O parte din bani se afla într-un coș pentru produse sanitare, în timp ce alte bancnote au fost recuperate din instalațiile sanitare.

Nimeni nu s-a prezentat pentru a revendica banii, lăsând anchetatorii cu peste 100.000 de dolari australieni și fără un proprietar identificat.

Descoperirea stranie

Amarsinghe curăța toaletele de la parterul sediului Channel Nine din Melbourne când a observat ceva neobișnuit într-unul dintre coșurile pentru produse sanitare. În interior se aflau teancuri de bancnote australiene.

Descoperirea i s-a părut atât de neobișnuită lui Amarsinghe, încât inițial a crezut că ar putea fi o farsă. Poliția a ajuns la fața locului, iar după ce s-a aflat că o parte dintre bani fusese găsită și în instalațiile sanitare ale băii, a fost chemat un instalator.

Situația a ridicat numeroase întrebări despre proveniența banilor și despre persoana care îi lăsase acolo. Cu toate acestea, în ciuda tuturor încercărilor de a identifica proprietarul de drept, nimeni nu a revendicat banii.

Un mister care a durat ani

Potrivit publicației The Guardian, banii au rămas în custodia autorităților în timp ce acestea încercau să le stabilească proveniența. La un moment dat, un bărbat din Sydney a fost pus sub acuzare în legătură cu posibilul provenit al unei infracțiuni, însă acuzația a fost retrasă la scurt timp.

În cele din urmă, anchetatorii nu au reușit să stabilească cine pusese banii acolo. Deoarece nimeni nu s-a prezentat pentru a-i revendica, devenea clar că situația urma să ajungă în instanță.

La aproape trei ani după descoperirea banilor, un magistrat din Melbourne a trebuit să decidă ce se va întâmpla cu suma. Între timp, Amarsinghe locuia deja în Noua Zeelandă, unde își continua studiile în domeniul tehnologiei informației.

El continua să muncească și să studieze, aparent fără să se aștepte să mai recupereze vreodată banii.

Până în acel moment, întrebarea nu mai era doar cine lăsase banii în toaleta postului de televiziune. Cum nimeni nu se prezentase pentru a-i revendica, instanța trebuia să decidă ce urma să se întâmple cu suma și dacă Amarsinghe trebuia să primească o parte din ea.

Hotărârea avea să pună, în cele din urmă, capăt acestui caz neobișnuit, chiar dacă misterul persoanei care ascunsese banii a rămas nerezolvat.

Angajatul de la curățenie a primit cea mai mare parte a banilor

Magistratul Michael Smith de la Melbourne Magistrates' Court i-a acordat lui Amarsinghe suma de 81.597 de dolari australieni (aproximativ 56.700 USD) din banii pe care îi găsise. Aproximativ 19.500 de dolari australieni (aproximativ 13.600 USD) au fost păstrați de stat.

Decizia l-a recompensat pe angajatul de la curățenie pentru faptul că a raportat descoperirea și a ajutat autoritățile în încercarea de a stabili proveniența banilor.

Poliția a susținut decizia, iar instanța a remarcat că Amarsinghe procedase corect în momentul în care descoperise banii.

Ceea ce începuse ca o tură obișnuită de muncă s-a încheiat cu o sumă care avea să-i schimbe viața.

Amarsinghe a spus că a rămas fără cuvinte când a aflat decizia instanței. El intenționa să folosească banii pentru viitorul său, inclusiv pentru cariera în domeniul tehnologiei informației.

De asemenea, a spus că dorea să doneze o parte din bani pentru a ajuta persoanele cu dizabilități și un templu budist.

Totuși, cel mai mare mister a rămas fără răspuns. Anchetatorii nu au reușit să stabilească cine ascunsese banii în toaleta postului de televiziune și de ce îi lăsase acolo.