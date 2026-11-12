În 2020, au cumpărat 100 de bulbi de șofran și i-au cultivat în casă. Acum câștigă 30.000 de euro cu cultura din locuința lor

6 minute de citit Publicat la 14:48 12 Noi 2026 Modificat la 14:54 12 Noi 2026

Divya Lohakare Holey și soțul ei, Akshay Holey FOTO: Instagram/ divya_lohakare

În 2020, un cuplu din Nagpur, India, a cumpărat 100 de bulbi de șofran din Kashmir și i-a plantat într-o încăpere de aproximativ 7,4 metri pătrați, în Maharashtra. Între timp au dezvoltat o afacerea de cultivare în interior, care le aduce un venit anual cuprins între 24.000 și 30.000 de euro.

Divya Lohakare Holey și soțul ei, Akshay Holey, au cumpărat în 2020 100 de bulbi de șofran din Kashmir și au început să experimenteze cultivarea acestuia în interior, într-o încăpere de aproximativ 7,4 metri pătrați, în localitatea Dhule. Au instalat un aparat de aer condiționat, au adaptat un umidificator și au încercat să reproducă condițiile necesare pentru creșterea acestui condiment foarte scump. Experimentul a reușit, iar în anii următori cei doi au dezvoltat o metodă de cultivare a șofranului prin aeroponie, relatează Times of India.

Astăzi, cuplul administrează Shaya Enterprises, o afacere cu sediul în Nagpur, specializată în producția de șofran. Compania își comercializează propria recoltă și oferă instruire persoanelor interesate să înființeze unități de cultivare în interior.

Potrivit publicației Startup Pedia, în anul fiscal 2024–2025, afacerea a produs 4,73 kg de șofran și a înregistrat venituri de aproximativ 18.000 de euro. Conform unui articol publicat de Times of India în 2025, veniturile anuale ale cuplului se situau în jurul valorii de 24.000 - 30.000 de euro, incluzând câștigurile din activitățile mai ample de cultivare și instruire.

Cum au decis cei doi să cultive șofran

Divya și Akshay au început să exploreze ideea lansării unei afaceri în 2018. Divya lucra într-o bancă de stat, în timp ce Akshay avea o afacere de comerț în domeniul confecțiilor și înființase, de asemenea, restaurante în Nagpur și Dhule.

Cei doi își doreau să dezvolte o afacere bazată pe un produs care putea fi cultivat acasă, avea o piață stabilă, nu era perisabil și putea genera profituri bune.

„Ne-am dorit să îmbinăm agricultura cu tehnologia și să obținem un produs neperisabil, cu o cerere bună pe piață. Acești factori puteau asigura randamente bune și un risc cât mai redus de a rămâne cu marfă nevândută”, a declarat Divya într-un interviu acordat publicației 30Stades.

După ce au cercetat diferite culturi agricole, cei doi s-au oprit asupra șofranului. Au petrecut aproximativ un an și jumătate studiind metodele de cultivare și au călătorit de mai multe ori în Kashmir pentru a învăța tehnicile agricole tradiționale de la cultivatorii locali.

Între 2019 și începutul anului 2020, cei doi soți au petrecut în total trei luni și jumătate în Kashmir.

Divya a spus că fratele ei, Pranay Lohakare, care locuiește în Canada, i-a prezentat ideea cultivării alimentelor acasă. Ea a spus că obiceiul cultivării plantelor în grădinile proprii, foarte răspândit acolo, i-a inspirat să exploreze posibilitatea cultivării șofranului în interior.

„Fratele meu, Pranay Lohakare, locuiește în Canada și ne-a povestit că mulți oameni de acolo cultivă legume în propriile grădini. Este un obicei foarte răspândit. Mulți se bazează pe produsele pe care le cultivă acasă. De acolo a venit inspirația noastră de a cultiva șofran chiar la noi acasă. Am realizat că aeroponia este soluția”, a declarat ea pentru Startup Pedia.

Primul experiment, cu 100 de bulbi de șofran

În 2020, în perioada în care Divya lucra în Dhule, cei doi au cumpărat 100 de bulbi de șofran din Kashmir și au transformat o încăpere de aproximativ 7,4 metri pătrați din casa lor într-un spațiu de cultivare.

Au instalat un aparat de aer condiționat și au construit un umidificator pentru a controla condițiile de mediu.

Primul experiment a produs flori de la majoritatea bulbilor. Divya a declarat pentru Startup Pedia că au înflorit peste 80 dintre cei 100 de bulbi. Rezultatele i-au încurajat să continue să dezvolte această metodă.

Sistemul lor utilizează aeroponia, o tehnică de cultivare în care rădăcinile plantelor rămân suspendate în aer și primesc substanțele nutritive prin pulverizare. Temperatura, umiditatea și iluminatul sunt controlate în interiorul încăperii pentru a crea condițiile potrivite dezvoltării plantelor de șofran.

În următorii ani, cuplul a investit timp în îmbunătățirea instalației și identificarea echipamentelor potrivite. Femeia spune că procurarea utilajelor a reprezentat una dintre cele mai mari provocări, întrucât echipamentele necesare nu puteau fi găsite pe piață.

Începând din 2018, cei doi au investit aproape 9.000 de euro în cercetare, echipamente, bulbi de șofran și alte cheltuieli.

De la o încăpere de 7,4 metri pătrați la o unitate de 37 de metri pătrați

După mutarea la Nagpur, cei doi au continuat să își dezvolte ferma de interior. În 2023 au amenajat inițial o unitate de cultivare de aproximativ 7,4 metri pătrați pe terasa locuinței și au plantat bulbii.

Încăperea, echipamentele și materialul săditor au necesitat o investiție de aproximativ 7.700 de euro.

Prima recoltă obținută în această unitate din Nagpur a fost de aproximativ 1.600 de grame de șofran. Produsul a fost vândut cu aproximativ 6,06 euro gramul, generând venituri de circa 9.700 de euro.

Cei doi au lansat Shaya Enterprises în 2023 și au început să comercializeze șofran sub acest brand. Ulterior, unitatea de producție a fost extinsă la aproximativ 37 de metri pătrați.

Explicând motivul pentru care au ales această cultură, Akshay a declarat: „Am decis să cultivăm șofran pentru că este scump, cererea este ridicată, în timp ce producția din țară rămâne redusă”.

Ciclul de cultivare începe în jurul lunii august, când bulbii sunt așezați în tăvi, în interiorul unității cu climat controlat. În condiții adecvate de iluminare, umiditate și temperatură, aceștia dezvoltă muguri și flori în lunile următoare. Recoltarea florilor are loc în jurul primei săptămâni din noiembrie.

După recoltare, bulbii sunt transferați în tăvi cu pământ, unde se pot multiplica și pot produce bulbi pentru următorul ciclu de cultivare.

Divya a explicat procesul astfel: „Dintr-o singură sămânță sau dintr-un bulb se obțin patru până la cinci bulbi, care sunt pregătiți pentru plantare în luna iulie”.

Afacerea a raportat venituri de aproximativ 28.900 de euro în anul fiscal 2024–2025

Producția cuplului a crescut pe măsură ce unitatea de cultivare s-a extins.

Potrivit Startup Pedia, compania a înregistrat venituri de aproximativ 9.600 de euro în anul fiscal 2023–2024. În anul fiscal 2024–2025, producția a ajuns la 4,73 kg, iar afacerea a raportat venituri de aproximativ 28.900 de euro.

Brandul comercializează șofranul la prețul de aproximativ 6,06 euro pentru un gram și 3,37 euro pentru o jumătate de gram.

Produsele sunt disponibile prin intermediul platformelor Instagram, WhatsApp și Amazon, precum și pe propriul site al companiei.

Compania deține și certificarea FSSAI (autoritatea indiană pentru siguranța alimentară), iar șofranul său este testat la Centrul Internațional de Comerț cu Șofran din India, situat în Kashmir.

Cuplul îi instruiește pe alți cultivatori și le răscumpără producția de șofran

Activitatea celor doi s-a extins și către instruirea persoanelor interesate de cultivarea șofranului în spații interioare.

Potrivit publicației 30Stades, aceștia oferă trei pachete de instruire, cu prețuri cuprinse între aproximativ 67 și 144 de euro, în funcție de serviciile incluse.

Organizează între două și patru grupe de cursanți în fiecare lună, fiecare grupă având aproximativ cinci participanți. Publicația estimează că activitatea de instruire generează venituri anuale de aproximativ 11.500–12.500 de euro.

În februarie 2025, Times on India spunea că cei doi instruiseră deja 150 de persoane, dintre care 29 își înființaseră propriile unități de cultivare a șofranului.

Akshay a declarat că firma cumpără înapoi șofranul de la unii dintre acești cultivatori, pentru a-l ambala și comercializa.

Potrivit acestuia, producția totală a ajuns la 45 kg în anul precedent, incluzând și cantitățile obținute în unitățile partenerilor.

Akshay a mai precizat că, pe parcursul a cinci ani, cei doi au investit aproximativ 52.900 de euro și au obținut venituri cumulate de circa 125.000 de euro.

El a estimat marja de profit la aproximativ 80%, explicând că aceasta este posibilă datorită utilizării energiei solare, lipsei cheltuielilor cu îngrășămintele și forța de muncă angajată, precum și faptului că soții desfășoară singuri activitatea.

În prezent, Divya și Akshay explorează și alte forme de agricultură în spații interioare.

Potrivit Startup Pedia, au început să lucreze la cultivarea microplantelor (microgreens), dezvoltă kituri de tip „do it yourself” (DIY), destinate persoanelor care doresc să le cultive acasă, și pregătesc lansarea unui brand de pudră obținută din microplante.