În Sardinia, mai multe restaurante nu-i mai lasă pe clienți să folosească telefoanele mobile cât stau la masă

Proiectul „La masă, fără ecrane” va fi implementat sub formă de proiect-pilot timp de o lună în 15 restaurante din Sardinia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

15 restaurante de pe insula Sardinia, în Italia au iniţial un experiment numit „La masă, fără ecrane”. În cadrul acestei iniţiative, localurile oferă un „Kit de reconectare”, care include jocuri și activități pentru ca oamenii să renunţe la telefoanele mobile în timpul mesei. Măsura are ca scop să încurajeze interacțiunea socială, care s-ar putea extinde în curând şi în alte oraşe din Italia.

Inițiativa, lansată de Confederația Generală Italiană a Întreprinderilor, Activităților Profesionale și Muncii pe Cont Propriu (Confcommercio) și de Avocatul Copiilor, își propune redescoperirea bucuriei de a fi împreună și promovarea utilizării conștiente a dispozitivelor digitale, relatează publicaţia La Repubblica.

La masă fără telefoane în preajmă

Conversațiile și jocurile sunt binevenite în 15 restaurante din Sardinia, localuri în care, dimpotrivă, telefoanele mobile nu sunt privite cu ochi buni. Această inițiativă, rezultată dintr-o colaborare între proprietari de restaurante, medici pediatri și Avocatul Copilului, debutează pe insulă, existând deja planuri pentru extinderea ei în întreaga Italie.

Proiectul „La masă, fără ecrane” va fi implementat sub formă de proiect-pilot timp de o lună, începând cu 1 noiembrie, în restaurantele participante din Cagliari, Nuoro, Sassari și Olbia. Scopul este deconectarea de la lumea digitală pentru a facilita reconectarea, fie între părinți și copii, între prieteni sau în cadrul cuplurilor. Pe fiecare masă, alături de un ghid al inițiativei, clienții vor găsi un „kit de reconectare” ce conține jocuri și activități adaptate diverselor grupe de vârstă.

„Părinților li se va oferi, de asemenea, un cod QR dedicat utilizării conștiente a tehnologiei digitale, care prezintă atât riscurile și pericolele, cât și beneficiile acesteia”, a explicat medicul pediatru Osama Al Jamal, din cadrul FIMP (Federația Italiană a Medicilor Pediatri).

Telefoane la cină pentru 95% dintre adolescenți

Conform datelor prezentate de FIMP (Federația Italiană a Pediatrilor) în cadrul unei conferințe de presă în care a fost expus proiectul, 95% dintre adolescenții italieni folosesc în mod regulat un smartphone Datele arată că mai mult de jumătate își țin dispozitivele pornite 24 de ore din 24, iar unul din patru prezintă semne ale unei utilizări problematice.

„Am urmărit să dezvoltăm o inițiativă care să îndeplinească atât o funcție socială”, afirmă Anna Cau, Avocatul Copiilor și Adolescenților din Sardinia, „cât și să servească drept instrument pentru diseminarea unor informații științifice privind riscurile la care sunt expuși minorii din cauza unei gestionări necorespunzătoare a tehnologiei digitale.”

Controlul parental

Nu este nevoie să demonizăm tehnologia. Problema, adaugă medicul pediatru Al Jamal, „nu ține doar de timpul pe care minorii îl petrec în fața dispozitivelor, ci și de lipsa supravegherii conținutului digital: marea majoritate a părinților nici măcar nu știu ce înseamnă «control parental»”.

Această inițiativă a fost posibilă, în parte, datorită contribuției proprietarilor de restaurante, care observă direct ce se întâmplă la mese în timpul programului. După cum a explicat Emanuele Frongia, președintele regional al FIPE (Federația Italiană a Localurilor Publice) pentru Sardinia: „Vezi familii cu un copil plin de energie căruia i se oferă un telefon mobil doar pentru a-l face să stea liniștit, vezi mulți adulți care mănâncă având privirea ațintită asupra propriilor telefoane, iar, în contrast, există familii care aduc jocuri adevărate pentru copiii lor. Ne dorim să oferim familiilor un spațiu și câteva instrumente suplimentare care să le ajute să se reconecteze. Acest proiect-pilot din Sardinia s-ar putea extinde, în curând, mult dincolo de granițele insulei”.