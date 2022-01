Carmen Harra: 15 întrebari pentu a afla dacă partenerul tău este ”Alesul”

Carmen Harra, autoarea cărții ”Committed: Finding Love and Loyalty Through the Seven Archetypes”, a dezvăluit exclusiv pentru FEMAIL cum să descoperi dacă partenerul tău este într-adevăr „alesul”.

„Ar trebui să căutăm un partener cu valori care să reflecte onestitatea, integritatea și fiabilitatea, calități care pot susține o relație stabilă în timp. „Alesul” nu va fi o persoană perfectă, dar va fi perfectă pentru tine”, a explicat Carmen Harra.

Ea a adăugat că răspunsurile la întrebările din acest test vor ajuta la determinarea compatibilității și durabilității relației tale.

Carmen Harra dezvăluie întrebările pe care fiecare cuplu ar trebui să le ia în considerare dacă vrea să meargă departe, potrivit The Daily Mail.

1. Cum arată viitorul tău?

Îți poți imagina viața pe care o veți construi împreună? Îți poți imagina că îmbătrânești alături de această persoană?

Dacă partenerul tău are defecte serioase de caracter - cum ar fi dependența de orice formă, tendințe abuzive sau minciuna patologică - este posibil să nu poți vedea un viitor alături de el.

Vizualizează-ți relația peste cinci, zece, chiar și 20 de ani. Cum te astepti sa se schimbe? Mai important, cum te aștepți să evolueze?

2. Ce înseamnă familia pentru partenerul tău?

Are legături strânse cu membrii familiei? Familia este o prioritate? Chiar dacă partenerul tău a experimentat rupturi familiale, i-a păsat suficient de mult încât să încerce să rezolve lucrurile?

Felul în care o persoană are grijă de familia sa spune multe despre felul în care te va trata dacă și când tu vei deveni parte a ei.

3. Puteți face compromisuri amândoi?

Dacă a existat vreodată un secret pentru o relație de durată, acesta este compromisul. Tu și partenerul tău credeți în compromis?

Partenerul tău este dispus să ofere și să aleagă calea de mijloc în chestiuni esențiale? O relație fără compromis este garantat un drum închis.

4. Vorbiți aceeași „limbă”?

Prin limbaj, mă refer la lucrurile în care credeți și perspectiva asupra temelor mai mari ale vieții. Împărtășiți aceleași obiective și puncte de vedere?

Moravuri și valori similare? Unul dintre voi vrea să călătorească prin lume, în timp ce celălalt dorește să se stabilească și să aibă copii?

Partenerii care au obiective paralele au șanse mai mari să rămână împreună decât cei ale căror ambiții se întind în direcții opuse.

5. Sunteți intim din punct de vedere emoțional?

Intimitatea înseamnă mult mai mult decât nivelul fizic. Intimitatea emoțională înseamnă a fi în contact cu esența cea mai interioară a partenerului tău; este magnetul care aduce și ține doi oameni împreună.

Această persoană doar te „prinde” fără să fii nevoit să-ți explici? Dacă nu te-ai simți bine, ar ști ei ce să-ți aducă înainte de a te întreba?

A fi intim din punct de vedere emoțional cu o altă persoană înseamnă a o înțelege fără efort.

6. Ce emoții declanșează partenerul tău?

O persoană care evocă în mare parte anxietate, îngrijorare și durere nu este o persoană bună pentru tine.

Dar o persoană care reglează emoțiile din interiorul tău, aducând liniște și armonie, este ca apa într-o grădină: acesta este un partener care te poate ajuta să înflorești în sinele tău cel mai înalt și incredibil.

Amintește-ți că cel mai mare cadou pe care ți-l poate oferi cineva este liniștea sufletească.

7. Poți avea încredere în partener?

Acolo unde nu există încredere, nu există relație. Inspiră această persoană un sentiment de certitudine și încredere? Sau vă treziți să puneți la îndoială motivele și pretențiile lor?

Toată lumea face greșeli, dar un partener cu intenții autentice le va mărturisi pe ale lui și va lua măsurile potrivite pentru a le remedia. Veți simți încredere neclintită într-o persoană care este adevărata voastră potrivire.

8. Ai nevoie de partener?

Partenerii care trebuie să fie nu se vor doar unul pe celălalt, au nevoie unul de celălalt.

După o zi grea, ei tânjesc după îmbrățișarea celuilalt. Au nevoie de cuvintele consolatoare ale celeilalte jumătăți, de prezența vindecătoare a partenerului și de atingerea unică.

Acest tip de iubire transcende dorința.

9. Care sunt lucrurile pe care le au în comun cu ceilalți parteneri?

Ți-ai adus în viața ta un partener care este o copie a unei foste iubiri? Sau această persoană deține calități pozitive care le lipseau partenerii anteriori?

Dacă nu te vindeci complet și nu rezolvi karma relațiilor din trecut, este probabil să atragi din nou un însoțitor similar.

Compară tiparele care au existat în fostele relații cu interesul tău amoros actual pentru a te asigura că faci progrese.

10. Vă puteți tolera unul altuia slăbiciunile?

Relațiile necesită un anumit grad de toleranță care, fără îndoială, îți va testa răbdarea.

Poți suporta toate greșelile partenerului tău? Fiecare dintre obiceiurile lor proaste? Pe de altă parte, respecți lucrurile care îi plac și te poți adapta la gustul lor?

Dragostea necondiționată ne cere să acceptăm slăbiciunile partenerului nostru la fel cum acceptăm punctele lor forte.

11. Partenerul tău încearcă să se îmbunătățească?

Cu toții ar trebui să facem pași mici spre auto-îmbunătățire în fiecare zi, în mod fizic, emoțional și mental.

Lucrurile mici, cum ar fi să învățăm să fim mai buni cu ceilalți sau să lucrăm la răbdarea noastră, arată că încercăm să facem progrese ca ființe umane.

Vezi că partenerul tău lucrează singur? Sau este blocat într-o zonă de confort și refuză să se schimbe în bine?

Ceea ce contează cel mai mult este potențialul unei persoane de a se îmbunătăți și dorința de a se îmbunătăți în fiecare zi.

12. Împărtășiți o legătură sufletească?

Un suflet pereche este ca piesa lipsă din puzzle. Legăturile sufletești sunt rare, dar atunci când apar, sunt evidente pentru ambii parteneri și trec testul timpului.

Printre semnele revelatoare ale unui suflet pereche se numără simțirea unui sentiment puternic de déjà vu, de a avea o mentalitate de ”noi împotriva lumii”, o intensitate curioasă care nu se stinge și un sentiment reconfortant de siguranță.

13. Înveți de la partener?

Partenerul potrivit se va dubla ca profesor. Partenerii care sunt sincronizați vor avea multe de învățat unii de la alții.

Fie că sunt lecții de dragoste, muncă, finanțe, iertare sau orice alt aspect al vieții, partenerul tău ideal te va motiva să-ți extinzi mintea și să-ți ridici spiritul. Ce te-a învățat partenerul tău?

14. Este partenerul tău generos?

Nu doar pentru tine, ci pentru alții. Deși nu ți se va oferi totul pe un platou de argint, meriți un partener corect și care dă înapoi cât de mult ia.

Vă oferă partenerul timpul, compasiunea și afecțiunea? Astfel de recompense sunt neprețuite.

15. Te aștepți la miracole?

De multe ori poți anticipa cursul relației tale înainte ca aceasta să se desfășoare; de obicei poți simți de la început dacă o persoană este bună sau rea pentru tine.

Când o persoană este cea potrivită pentru tine, simți instinctiv că lucrurile frumoase se vor întâmpla.

Dragostea autentică îți oferă speranță, iar un partener cu intenții pure te face să crezi în binecuvântările viitoare.

Ce miracole simți că te așteaptă în propria relație?

