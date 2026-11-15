Italia oferă până la 30.000 de euro celor care vor să se mute în Sardinia. Pot aplica și românii. Care sunt condițiile

3 minute de citit Publicat la 19:25 15 Noi 2026 Modificat la 19:26 15 Noi 2026

Italia oferă până la 30.000 de euro celor care vor să se mute în Sardinia. Foto: Getty Images

Sardinia, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia, oferă până la 30.000 de euro persoanelor care aleg să se mute acolo. Autoritățile vor să atragă noi locuitori, în special în localitățile mici, care se confruntă cu depopularea. Programul se adresează persoanelor sub 40 de ani care au deja un loc de muncă sau o afacere, iar printre cei care pot solicita banii se numără și cetățenii români, dacă îndeplinesc condițiile.

Programul a fost lansat de administrația regională condusă de Alessandra Todde, iar înscrierile au început pe 12 noiembrie. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al Regiunii Sardinia, cei care își mută reședința pe insulă pot primi un ajutor financiar de 20.000 de euro. Suma crește la 30.000 de euro pentru persoanele care aleg să locuiască într-o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Banii sunt acordați o singură dată, iar scopul programului este să îi încurajeze pe tineri să se stabilească pe termen lung în Sardinia, nu doar să locuiască acolo pentru o perioadă scurtă.

Pentru acest proiect, autoritățile italiene au alocat 56 de milioane de euro în perioada 2026-2028, dintre care opt milioane de euro sunt disponibile anul acesta.

Cine poate primi banii și ce condiții trebuie îndeplinite

Nu este necesar ca solicitanții să fie născuți în Sardinia sau să aibă cetățenie italiană. Programul este deschis și persoanelor care vin din alte țări, inclusiv din România, cu condiția să îndeplinească cerințele stabilite de autorități.

Principala condiție este ca persoanele interesate să aibă sub 40 de ani și să desfășoare deja o activitate profesională în momentul în care depun cererea. Pot aplica atât angajații cu contract de muncă, cât și cei care lucrează pe cont propriu sau au o afacere.

De exemplu, un angajat care lucrează de la distanță poate să își păstreze locul de muncă și să se mute în Sardinia. Sunt acceptate și transferurile profesionale sau începerea unui nou contract de muncă, însă solicitantul trebuie să fie deja angajat la data înscrierii.

În cazul antreprenorilor și al lucrătorilor independenți, este permisă inclusiv deschiderea unei noi afaceri sau a unui sediu pe insulă, atât timp cât persoana respectivă desfășoară deja o activitate profesională.

Programul îi include și pe cei care s-au mutat deja în Sardinia după 1 ianuarie 2026.

Există însă o obligație importantă: beneficiarii trebuie să își stabilească oficial reședința pe insulă în cel mult șase luni de la primirea aprobării și să o păstreze timp de cel puțin cinci ani. Regula se aplică și persoanelor care s-au mutat deja acolo în cursul acestui an.

Medicii și angajații din sănătate vor avea prioritate

Autoritățile din Sardinia încearcă să atragă în special personal medical, deoarece unele comunități se confruntă cu lipsa angajaților din spitale și din serviciile de îngrijire.

Din acest motiv, dacă numărul cererilor eligibile va fi mai mare decât permite bugetul, vor avea prioritate cei care se mută pe insulă pentru a lucra în domeniul medical sau al asistenței sociale.

Asta nu înseamnă însă că persoanele cu alte profesii sunt excluse. Angajații și antreprenorii din orice domeniu pot solicita finanțarea, dacă îndeplinesc condițiile programului.

Cum se depun cererile pentru ajutorul de până la 30.000 de euro

Persoanele interesate pot depune cererile până pe 29 noiembrie 2026, la ora 16:00, ora Italiei.

Înscrierea se face exclusiv prin poșta electronică certificată italiană, cunoscută sub numele de PEC, la adresa [email protected].

Solicitanții trebuie să folosească formularul oficial publicat de autoritățile regionale și să treacă la subiectul mesajului „AVVISO UNDER 40 - 2026”. Cererea trebuie însoțită de documentele prevăzute în anunțul oficial, inclusiv un act de identitate valabil.

Formularul și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul oficial al Regiunii Sardinia.

Prin acest program, autoritățile speră să readucă tineri în comunitățile care pierd locuitori și să îi convingă și pe cei din alte regiuni sau țări să își construiască un viitor pe insulă.