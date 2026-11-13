La 87 de ani, încă lucra ca livrator pentru a plăti facturile. Acum, o necunoscută a strâns 50.000 de $ ca să-l ajute să se pensioneze

2 minute de citit Publicat la 15:13 13 Noi 2026 Modificat la 15:16 13 Noi 2026

La 87 de ani, Joe încă lucra ca livrator ca să își plătească facturile. Sursa foto: Alyona Dikiy/ Joe Symonds via GoFundMe

La o vârstă la care mulți oameni se bucură deja de pensie, un bărbat de 87 de ani din Canada continua să muncească zilnic pentru a-și putea plăti chiria și facturile. Povestea lui Joe Symonds a atras atenția publicului după o întâlnire neașteptată cu o persoană căreia îi livra mâncare, în Vancouver. Impresionată de situația în care se afla bătrânul, aceasta a decis să îi ofere ajutor, iar gestul a declanșat o campanie de strângere de fonduri care a mobilizat peste 1.500 de donatori, potrivit KGW8 News.

Joe lucra ca șofer pentru platforma de livrări DoorDash, de aproximativ un an și jumătate, continuând să transporte comenzile clienților chiar și la 87 de ani. Pentru el, munca nu era doar o modalitate de a-și ocupa timpul, ci o necesitate. Creșterea costului vieții îi făcea tot mai dificilă achitarea chiriei, medicamentelor și a cheltuielilor obișnuite, astfel că nu își permitea să renunțe la serviciu.

Potrivit apelului de strângere de fonduri publicat pe GoFundMe, Joe și-a petrecut întreaga viață muncind și a continuat să facă livrări pentru a-și asigura cele necesare. În ciuda eforturilor sale, veniturile nu îi mai ofereau suficientă siguranță financiară, iar pensionarea părea un obiectiv greu de atins.

O întâlnire întâmplătoare a schimbat povestea bărbatului de 87 de ani

Situația lui Joe a devenit cunoscută după ce o persoană l-a întâlnit în timp ce acesta efectua o livrare de mâncare. Întâlnirea a scos la iveală dificultățile financiare cu care se confrunta bătrânul și faptul că, la 87 de ani, era încă nevoit să muncească pentru a-și putea acoperi cheltuielile de bază.

Impresionată de povestea sa, persoana respectivă a decis să organizeze o campanie de donații online, cu scopul de a-l ajuta să renunțe la munca de curier și să se bucure, în sfârșit, de pensie.

Campania a fost inițiată de Alyona Dikiy, în beneficiul lui Joe Symonds, iar mesajul publicat pe platformă a făcut apel la solidaritatea oamenilor. Organizatorii au explicat că banii sunt necesari pentru plata chiriei și a cheltuielilor zilnice, astfel încât bărbatul să nu mai fie obligat să accepte comenzi de livrare pentru a supraviețui.

Peste 1.500 de oameni au donat pentru ca Joe să se poată pensiona

Apelul a avut un ecou puternic, iar numeroși oameni au decis să contribuie financiar pentru a-i oferi lui Joe șansa la o bătrânețe mai liniștită.

Potrivit paginii campaniei de pe GoFundMe, au fost înregistrate peste 1.500 de donații, iar suma strânsă a ajuns la 50.628 de dolari, dintr-un obiectiv de 100.000 de dolari. Banii sunt destinați acoperirii chiriei și a cheltuielilor curente, astfel încât Joe să nu mai fie nevoit să muncească pentru a-și asigura traiul de zi cu zi.

Organizatoarea campaniei a transmis că Joe merită ocazia de a se pensiona și de a se bucura de anii care îi rămân fără grija permanentă a facturilor și a chiriei. După o viață întreagă dedicată muncii, acesta are nevoie de sprijinul comunității pentru a putea renunța la activitatea de curier.

Povestea sa a devenit un exemplu de generozitate și empatie, iar campania continuă să urmărească atingerea obiectivului de 100.000 de dolari.