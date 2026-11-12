A salvat-o când era doar un pui, iar după 7 luni în sălbăticie, vidra s-a întors la el. „Este în siguranță, la căldură și iubită”

1 minut de citit Publicat la 19:36 12 Noi 2026 Modificat la 19:36 12 Noi 2026

Timp de doi ani, Janzon a avut grijă de Leya. Cei doi au format o legătură extraordinară. Foto: colaj capturi TikTok/Leya Otter

Prietenia dintre un suedez și o vidră pe care a salvat-o când era doar un pui s-a viralizat pe rețelele sociale. Matz Janzon a avut grijă de vidra pe care a botezat-o Leya timp de doi ani. A învățat-o chiar și să înoate. Tânărul a eliberat-o apoi în sălbăticie, dar după doar șapte luni, Leya s-a întors la el. „Este în siguranță, e la căldură, e iubită și a fost alegerea ei să se întoarcă”, a spus suedezul pe TikTok.

În urmă cu doi ani, Matz Janzon se plimba prin pădurea din apropierea casei lui alături de un prieten când a văzut un pui de vidră minuscul, singur în iarbă.

Știind că mamele vidre își mai lasă uneori puii singuri atunci când pleacă în căutare de hrană, bărbatul a urmărit situația de la distanță, timp de câteva ore, în speranța că mama se va întoarce.

Când și-a dat seama că aceasta nu mai venea, a luat în mâini puiul înfometat și deshidratat și l-a dus într-un loc sigur. Timp de doi ani, Janzon a avut grijă de Leya. Cei doi au format o legătură extraordinară.

Vidra a avut nevoie de îngrijire constantă. Plângea când Janzon o lăsa singură și obișnuia să doarmă la el în poală.

Când a crescut, Matz Janzon a învățat-o să înoate, mai întâi într-o piscină gonflabilă pentru copii și apoi în lacul de pe proprietatea sa.

Leya a crescut atât în dimensiuni, cât și în încredere, învățând să se joace cu celelalte două animale salvate de Janzon: o pisică și o cioară.

Cu toate acestea, oricât de apropiați erau, Janzon a știut tot timpul că Leya este un animal sălbatic și că nu are ce căuta închisă în casa lui. Vidra a început să se îndepărteze tot mai mult de el, pe măsură ce a crescut, iar Janzon a lăsat-o să exploreze.

Totuși, de fiecare dată când tânărul ajungea în zona în care înota ea, Leya înota până la el și îi sărea în brațe. Iar când lacul a înghețat, vidra s-a întors la locuința lui și a petrecut iarna la căldură.