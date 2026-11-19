2 minute de citit Publicat la 12:36 19 Noi 2026 Modificat la 12:36 19 Noi 2026

Phil este un sitar de mal nordic, o pasăre cunoscută pentru performanțele sale extraordinare în timpul migrației. Foto: Getty Images

O pasăre de țărm, nu cu mult mai mare decât un porumbel, a parcurs aproximativ 11.000 de kilometri într-o călătorie dus-întors între Norfolk, Marea Britanie, și Siberia. Pasărea, botezată Phil, a fost urmărită de cercetători cu ajutorul unui dispozitiv de monitorizare care cântărește doar șase grame. Datele obținute au oferit informații noi despre migrația spectaculoasă a acestei specii, potrivit The Guardian.

Phil este un sitar de mal nordic (bar-tailed godwit), o pasăre cunoscută pentru performanțele sale extraordinare în timpul migrației. Unele exemplare dețin recordul celui mai lung zbor neîntrerupt înregistrat la păsări. Cele care ajung în Marea Britanie își petrec vara în zona Cercului Polar Arctic, unde se reproduc, iar în sezonul rece se întorc în zonele umede britanice care nu îngheață.

Traseul lui Phil a fost documentat de specialiștii Societății Regale pentru Protecția Păsărilor (RSPB), după ce pasărea a primit un dispozitiv de urmărire în luna ianuarie. Aparatul, care cântărește numai șase grame, a fost montat de Wash Wader Research Group, organizație care a ales numele Phil în memoria lui Phil Ireland, cel care a condus grupul timp de mulți ani.

Monitorizarea a scos la iveală distanța impresionantă parcursă de pasăre și a arătat cât de strâns sunt legate între ele zonele în care se opresc păsările migratoare.

„Urmărindu-l pe Phil, ne reamintim de ce protejarea păsărilor migratoare trebuie să fie un efort global. Multe specii traversează granițe și depind de o întreagă rețea de zone umede de-a lungul traseului”, au transmis cercetătorii.

Un coridor de migrație care leagă Arctica de Africa de Sud

Păsările din această specie care ajung în Marea Britanie folosesc o parte din ceea ce specialiștii numesc ruta migratorie est-atlantică. Este un adevărat coridor natural care se întinde din zona Arcticii până în Africa de Sud și este traversat anual de milioane de păsări.

În acest traseu, întinderile de mâl și zonele umede din regiunea The Wash, de pe coasta estică a Angliei, au un rol important. Aici, păsările găsesc hrană și locuri în care se pot odihni înainte de a-și continua călătoria.

Dr. Nigel Clark, de la Wash Wader Research Group, spune că The Wash este cea mai importantă zonă umedă de coastă din Marea Britanie pentru păsările de țărm migratoare. Toamna și iarna, aici pot fi observate exemplare din numeroase specii.

„The Wash este cea mai importantă zonă umedă de coastă din Regatul Unit pentru păsările de țărm migratoare, iar toamna și iarna pot fi văzute aici exemplare în număr impresionant.

Însă urmărirea unor păsări precum Phil ne arată cât de conectată este această zonă cu restul rutei migratorii. Rețeaua acestor locuri este mai importantă decât oricare dintre punctele de oprire luate separat”, a explicat Nigel Clark.

Călătoria lui Phil arată că supraviețuirea păsărilor migratoare nu depinde doar de un singur loc în care se hrănesc sau se odihnesc. Întregul traseu trebuie să rămână accesibil și să ofere condiții potrivite, de la zonele de reproducere din nord până la habitatele în care ajung în timpul iernii.