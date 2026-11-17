Albinele fără ac din Peru au devenit primele insecte din lume cu drepturi legale

4 minute de citit Publicat la 15:49 17 Noi 2026 Modificat la 15:50 17 Noi 2026

Albină fără ac. Foto: Hepta

Pe Pământ există peste 600 de specii de albine fără ac și, deși unele măsoară doar 5 milimetri, sunt polenizatori virali. Anul trecut, în Peru, aceste specii au devenit primele insecte din lume care au primit drepturi legale, scrie CNN.

Declarația Drepturilor Albinelor Amazoniene Fără Ac, adoptată de două administrații municipale, include dreptul albinelor la existență și prosperitate, dreptul la un mediu sănătos și dreptul la reprezentare. Aceasta a venit în urma unor campanii neobosite ale unei coaliții de organizații de mediu, conservaționiști și grupuri indigene.

Peru are peste 175 de specii de albine fără ac, considerate un pilon al ecosistemului pădurii tropicale. Ani de zile, activiștii de mediu și cei indigeni au emis avertismente cu privire la declinul rapid al populațiilor acestora, din cauza defrișărilor, pesticidelor și schimbărilor climatice.

Rosa Vásquez Espinoza, biolog chimist, autoare și fondatoarea organizației non-profit de mediu Amazon Research Internacional, împreună cu organizațiile sale partenere, au propus o legislație care ar acorda drepturi acestor mici polenizatori. Munca de pionierat a lui Espinoza a dus la numirea sa laureată a Premiilor Rolex din 2026.

În ciuda numelui lor, albinele fără ace au ace, dar fie sunt reduse, fie nefuncționale și nu pot fi folosite pentru autoapărare. În schimb, unele specii bâzâie zgomotos și mușcă pentru a-și proteja cuiburile, care se găsesc de obicei în trunchiuri goale de copaci, în pământ sau în alte crăpături, inclusiv structuri construite de om.

Espinoza a început să cerceteze speciile de albine fără ac în 2020, dar, în timp, munca sa a evoluat pentru a include mai mult decât o simplă abordare științifică.

„Când am început proiectul nostru, am aflat că albinele fără ac nu se găsesc nicăieri în legea din Peru, deși sunt specii native. Albinele fără ac au dreptul să fie în viață, să aibă acces la o floră sănătoasă, lipsită de contaminanți, pesticide sau specii invazive. Albinele fără ac nu se pot apăra în instanță sau împotriva amenințărilor cu care se confruntă. Dar noi, ca oameni, putem da glas celor care nu au”, a spus Espinoza.