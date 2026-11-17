Calul cu o coadă de peste 4 metri a intrat în Cartea Recordurilor: I-a crescut în 7 ani și a întrecut și cel mai lung păr uman din lume

3 minute de citit Publicat la 13:40 17 Noi 2026 Modificat la 13:40 17 Noi 2026

Calul cu cea mai lung păr din lume are o coadă de peste 4 metri. Sursa foto: Hepta/ Guinness World Records

O iapă din Statele Unite a reușit să stabilească un record mondial impresionant, datorită unei caracteristici cu totul neobișnuite: are cea mai lungă coadă măsurată vreodată la un cal. Aceasta depășește chiar și lungimea celui mai lung păr uman înregistrat în Cartea Recordurilor.

Calul se numește Mountjoy’s Ice Princess, dar este cunoscută de toată lumea drept Jenny. Iapa din rasa American Saddlebred trăiește la o școală de echitație din Spring Valley, statul Ohio, și are o coadă care măsoară nu mai puțin de 412,62 centimetri, adică peste 4,1 metri.

Performanța a fost confirmată oficial pe 25 iulie 2026, iar lungimea cozii este cu aproximativ 50% mai mare decât cea a părului deținut de recordmena mondială la această categorie, potrivit Guinness World Records.

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O coadă care a crescut timp de șapte ani

Rezultatul spectaculos nu a apărut peste noapte. Jenny a avut nevoie de aproximativ șapte ani pentru a ajunge la această lungime, iar în spatele recordului se află multă răbdare și o îngrijire atentă.

Iapa este deținută de Mackenzie Lowe și Rachel Estes, ambele din Statele Unite. Pentru Mackenzie, Jenny este mult mai mult decât un simplu animal de companie. Tânăra a primit-o în dar în 2019, când a împlinit 13 ani, și spune că aceasta a ajutat-o să treacă peste numeroase momente dificile.

Mackenzie o descrie drept un cal inteligent, sensibil și foarte afectuos. Printre obiceiurile sale amuzante se numără acela de a linge oamenii asemenea unui câine. Jenny adoră să se joace afară și este foarte încântată atunci când primește recompense.

Interesant este că iapa nu a avut dintotdeauna o coadă impresionantă. Potrivit proprietarei sale, atunci când era mai tânără, Jenny și-ar fi smuls coada, iar în momentul în care a ajuns în grija lui Mackenzie, aceasta abia îi atingea pământul.

Rasa American Saddlebred este cunoscută pentru caii cu cozi lungi și bogate, iar aspectul acestora este apreciat în competițiile ecvestre. În mod obișnuit, unii cai din această rasă beneficiază de extensii speciale pentru coadă, însă proprietarele lui Jenny au ales să o lase să crească natural.

Pe măsură ce au observat că aceasta devine tot mai lungă, au decis să urmărească evoluția ei și, în cele din urmă, să încerce să obțină un record mondial.

Îngrijirea cozii durează până la cinci ore

O coadă de peste patru metri vine însă și cu responsabilități pe măsură. Pentru a o menține curată și sănătoasă, proprietarele o spală și o usucă aproximativ o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

Procesul de îngrijire include despletirea, șamponarea, aplicarea balsamului, uscarea, descurcarea firelor și împletirea din nou. Întreaga operațiune durează, în medie, între patru și cinci ore.

Pentru a evita deteriorarea, coada este împletită mai lejer în apropierea bazei și mai strâns spre vârf, apoi este păstrată într-un săculeț special, care o protejează de murdărie și de contactul cu alte suprafețe. Astfel, se reduce și riscul ca Jenny sau un alt cal să calce accidental pe ea și să o rupă.

Uneori, sesiunile lungi de îngrijire o fac pe Jenny puțin nerăbdătoare, însă recompensele alimentare reușesc să o convingă să coopereze.

Un record care a rezistat aproape 19 ani

Performanța lui Jenny a pus capăt unei perioade impresionante în care recordul mondial a rămas neschimbat. Precedenta deținătoare a titlului era o iapă pe nume JJS Summer Breeze, a cărei coadă măsura 381 de centimetri.

Recordul fusese stabilit în 2007, iar timp de aproape două decenii nicio altă iapă nu reușise să îl depășească. Jenny a reușit să îmbunătățească performanța cu peste 31 de centimetri.

De-a lungul timpului, Jenny a participat la mai multe concursuri ecvestre în statele Ohio, Kentucky și West Virginia. Cei care o întâlnesc îi admiră mai întâi frumusețea, însă adevărata surpriză apare atunci când îi văd coada.

Proprietara sa spune că oamenii sunt uimiți de lungimea acesteia și că, în grajd, Jenny a ajuns să fie cunoscută drept „calul cu coada extrem de lungă”.

Pentru Mackenzie și familia sa, recordul reprezintă încununarea anilor de muncă și îngrijire. Iar Jenny pare să fie la fel de încântată de reușită, mai ales că, după stabilirea recordului, nu mai este nevoie de atât de multe sesiuni de îngrijire dedicate măsurătorilor.