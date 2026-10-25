De ce nu au evoluat animalele de fermă ca să se apere de oameni? Un biolog explică de ce nu vom avea prea curând o revoltă a găinilor

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V-ați întrebat vreodată de ce câinii au acele accese bruște de energie, când aleargă nebunește prin casă, sau de ce dau din coadă? Un posibil răspuns vine dintr-o sursă cu totul neașteptată: vulpile, scrie The Conversation.

O echipă de cercetători a crescut vulpi argintii capturate din sălbăticie, selectându-le pe cele mai blânde, adică pe cele mai puțin fricoase și agresive, pentru a deveni părinți. Procesul a fost repetat cu fiecare nouă generație de pui, fără ca animalele să fie dresate și limitându-le cât mai mult contactul cu oamenii.

În doar șase generații, vulpile au început să aibă comportamente familiare, asemănătoare celor ale câinilor. Unele dădeau din coadă când se apropiau oamenii, le lingeau mâinile și chiar le plăcea să fie mângâiate.

Aceste vulpi argintii sunt un exemplu remarcabil de selecție artificială, procesul prin care oamenii aleg animale cu anumite trăsături pentru a da naștere generației următoare.

Selecția artificială este motorul domesticirii, adică al procesului prin care populațiile de animale s-au adaptat, de-a lungul multor generații, la viața alături de oameni. Câinii sunt considerați primele animale domesticite de om, iar strămoșii lor sunt lupii.

Domesticirea și evoluția

O altă echipă de cercetători a studiat genele unor animale din vechime pentru a înțelege cum a modelat domesticirea animalele de fermă de-a lungul timpului. Oamenii de știință au analizat genetica unei game largi de trăsături, de la culoarea blănii la capre și cai până la agresivitatea și producția de ouă la găini.

Fermierii pot selecta găinile care fac mai multe ouă sau vacile care dau mai mult lapte. De asemenea, pot prefera animalele mai liniștite, pentru că sunt mai ușor de manevrat.

Pentru că animalele cu aceste trăsături sunt alese mai des pentru reproducere, genele lor au mai multe șanse să ajungă la generația următoare.

Așa funcționează domesticirea în practică: trăsăturile moștenite, precum blândețea, producția mai mare de hrană sau o culoare a blănii preferată de oameni, devin tot mai răspândite de la o generație la alta.

Animalele de fermă agresive sau care nu produc prea multă hrană ar putea fi mai puțin utile oamenilor și, astfel, s-ar „proteja” de exploatare. Însă, cum oamenii sunt cei care decid, aceste animale vor fi, cel mai probabil, excluse de la reproducere și vor avea mai puține șanse să-și transmită genele mai departe.

La fermă, oamenii dețin toată puterea. Din cauza domesticirii prin selecție artificială, animalele de fermă nu pot evolua astfel încât să se apere de oameni.

Influența omului în sălbăticie

Oamenii pot influența evoluția animalelor sălbatice chiar și fără să decidă care dintre ele se vor reproduce.

Animalele care au trăsături ce le ajută să scape de oamenii care încearcă să le vâneze sau să le captureze au mai multe șanse să-și transmită genele generației următoare. Asta înseamnă că, în sălbăticie, populațiile de animale pot dezvolta caracteristici care le protejează, pentru că oamenii nu aleg în mod direct care animale se vor reproduce.

Să luăm exemplul elefanților din Parcul Național Gorongosa din Mozambic. În timpul războiului civil din această țară, braconierii au ucis un număr mare de elefanți pentru fildeșul colților lor.

Unele femele se nășteau în mod natural fără colți, așa că aveau mai puține șanse să devină ținte. Prin urmare, aceste femele fără colți aveau mai multe șanse să supraviețuiască, să se reproducă și să transmită mai departe genele asociate cu absența colților. De-a lungul generațiilor, elefanții fără colți au devenit tot mai numeroși în populație.

Deși acești elefanți nu au dezvoltat în mod deliberat o apărare împotriva vânătorilor, lipsa colților le-a oferit un avantaj de supraviețuire. Astfel, evoluția a favorizat o trăsătură deja existentă, care le oferea o anumită protecție.

De la vulpile prietenoase până la elefanții fără colți, alegerile oamenilor pot influența felul în care evoluează populațiile de animale. Uneori, oamenii fac asta în mod deliberat, selectând animale pentru trăsăturile dorite. Alteori, simplul impact al omului asupra mediului poate schimba care animale supraviețuiesc și se reproduc și, implicit, felul în care evoluează speciile.

Așa că data viitoare când câinele vostru se cuibărește lângă voi, amintiți-vă de vulpi!