De ce se adună ciorile în curtea ta. Ce înseamnă, de fapt, când zeci sau chiar sute de păsări se strâng în copaci

4 minute de citit Publicat la 16:00 14 Noi 2026 Modificat la 16:00 14 Noi 2026

Ciorile sunt recunoscute pentru inteligența lor și pentru comportamentul social dezvoltat. Foto: Getty Images

Dacă observi câteva ciori prin curte, nu este nimic neobișnuit. Lucrurile pot deveni însă surprinzătoare atunci când zeci sau chiar sute de păsări se adună în copaci. Strigătele puternice și mișcările lor coordonate pot crea impresia că se întâmplă ceva neobișnuit sau chiar că există un pericol în apropiere. În realitate, acest comportament este, de cele mai multe ori, perfect firesc și are explicații legate de modul în care trăiesc aceste păsări, potrivit Southern Living.

Ciorile sunt recunoscute pentru inteligența lor și pentru comportamentul social dezvoltat. Se adună din mai multe motive: pentru a găsi hrană, pentru a comunica între ele, pentru a se apăra de prădători sau pentru a-și petrece noaptea în grupuri mari. În funcție de anotimp și de condițiile din jur, ceea ce pare o invazie poate fi, de fapt, un comportament obișnuit.

Ciorile ar putea fi atrase de o sursă de hrană

Una dintre cele mai simple explicații pentru prezența unui număr mare de ciori este hrana. Aceste păsări nu sunt deloc pretențioase și au o alimentație variată, care include insecte, semințe, fructe, nuci, animale mici și hoituri. În plus, profită cu ușurință de resturile alimentare pe care le găsesc în apropierea locuințelor.

O curte poate deveni deosebit de atractivă dacă are copaci maturi, o grădină de legume, hrană pentru animale lăsată afară, tomberoane neacoperite sau hrănitori pentru păsări.

Dacă una dintre ciori descoperă o sursă sigură de hrană, este posibil ca și alte exemplare să ajungă în același loc. Inteligența și memoria lor le ajută să rețină zonele în care găsesc mâncare și să revină acolo ori de câte ori au nevoie.

De ce se adună ciorile în număr mare înainte de lăsarea serii

Un alt motiv poate fi pregătirea pentru înnoptare. Ciorile au obiceiul de a forma grupuri mari în care își petrec noaptea, reunindu-se în aceleași zone pentru a se odihni.

Acest fenomen poate fi observat mai ales toamna și iarna, când păsările vin din teritorii diferite și se strâng în stoluri numeroase. Copacii din parcuri, cartiere rezidențiale sau alte locuri ferite de vânt și de pericole devin spații potrivite pentru înnoptare.

De altfel, nu toate păsările care apar într-o curte sau într-un cartier trăiesc în apropiere. Unele pot parcurge distanțe considerabile pentru a ajunge la locul în care se adună grupul. Din acest motiv, apariția lor poate părea bruscă, de parcă ar fi venit de nicăieri.

Dacă observi că păsările sosesc în număr mare la apus și dispar dimineața, este foarte posibil să fie vorba despre un astfel de loc de înnoptare.

Ciorile s-ar putea avertiza reciproc asupra unui pericol

Adunarea în grupuri poate avea și un rol de apărare. Atunci când observă un prădător sau identifică o posibilă amenințare, ciorile pot reacționa împreună pentru a o îndepărta.

Comportamentul poartă numele de mobbing și presupune ca mai multe păsări să se apropie de potențialul pericol, să scoată sunete puternice și, uneori, să se repeadă asupra acestuia. Printre posibilele amenințări se numără bufnițele, șoimii sau chiar pisicile.

Strigătele lor au și rolul de a le atrage atenția celorlalte ciori asupra pericolului. Dacă observi că păsările se învârt în jurul aceluiași copac, strigă insistent sau se concentrează asupra unui singur loc, este posibil să fi identificat un prădător ori să încerce să-și protejeze un cuib aflat în apropiere.

Cum poți împiedica ciorile să se adune în curte

Dacă păsările îți distrug culturile din grădină sau răscolesc gunoiul, există câteva măsuri prin care poți face proprietatea mai puțin atractivă pentru ele.

În primul rând, asigură-te că tomberoanele sunt bine închise, nu lăsa hrana animalelor de companie afară și strânge semințele căzute în jurul hrănitorilor pentru păsări. De asemenea, poți proteja culturile vulnerabile din grădină cu plase speciale.

Este recomandat să nu le hrănești intenționat, deoarece astfel le poți încuraja să revină și să formeze grupuri tot mai mari.

Unele persoane folosesc obiecte reflectorizante pentru a ține păsările la distanță, însă rezultatele pot varia. Ciorile sunt foarte inteligente și se adaptează rapid. Dacă un obiect de acest fel rămâne permanent în același loc, există riscul ca, în timp, să nu le mai deranjeze.

Important este să nu încerci să le rănești și să nu distrugi cuiburile active. Ciorile au un rol important în ecosistem: consumă insecte și se hrănesc cu animale moarte, contribuind astfel la curățarea mediului.

Când ar trebui să te îngrijoreze prezența unui număr mare de ciori

În cele mai multe situații, apariția unui stol numeros nu reprezintă un motiv de alarmă. Există însă câteva semne care nu ar trebui ignorate.

Dacă observi păsări rănite, un număr neobișnuit de mare de ciori moarte sau mai multe exemplare care prezintă semne de boală, este indicat să contactezi autoritățile locale responsabile de fauna sălbatică. Nu încerca să atingi păsările bolnave sau moarte.

În rest, prezența lor poate fi privită ca o ocazie de a observa îndeaproape unele dintre cele mai inteligente păsări. Fie că sunt în căutarea hranei, își avertizează semenii asupra unui pericol sau se pregătesc să înnopteze, ciorile urmează comportamente naturale, bine adaptate mediului în care trăiesc.

Chiar dacă zgomotul pe care îl fac poate fi deranjant, adunarea lor în număr mare nu anunță, de regulă, nimic rău.