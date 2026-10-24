O ţară întreagă se uită 24 de ore din 24 la transmisia live cu căței a televiziunii publice

sursa foto: Getty

Afară e întuneric, iar știrile nu se mai opresc. Televiziunea publică din Finlanda a găsit însă o soluție: căței adorabili, disponibili oricând, zi și noapte, scrie CNN.

Yle atrage milioane de oameni pe site-ul său cu „Pentulive”, adică „Căței live” în finlandeză, o transmisiune în direct, 24 de ore din 24, cu Hilkka, o cățelușă din rasa Lagotto Romagnolo, și cu puii ei abia născuți, care dorm, se joacă și sug cu poftă.

Hilkka a adus pe lume două femele și patru masculi pe 10 octombrie. Camera web a fost pornită la scurt timp după naștere, iar cățeii vor rămâne în centrul atenției până în decembrie, când vor pleca la noile lor case.

Cum cățeii au nevoie de până la 20 de ore de somn pe zi, acțiunea poate fi destul de limitată, ceea ce explică probabil de ce „Pentulive”, ajuns acum la al șaselea sezon, a fost catalogat drept „slow TV”.

Conceptul a fost testat pentru prima dată în Norvegia, în 2009, când televiziunea publică norvegiană a difuzat integral o călătorie cu trenul de șapte ore.

Cu toate acestea, spectatorilor care urmăresc ce se întâmplă în casa crescătorului, a cărui identitate nu este făcută publică, li s-a promis că vor putea asista la câteva dintre „momentele importante din viața cățeilor”, potrivit unui comunicat de presă al Yle: de la deschiderea ochilor la primii pași și până la prima joacă afară.

Deși Finlanda are o populație foarte mică, de puțin sub 5,66 milioane de locuitori, pagina „Pentulive” a avut anul trecut 6,5 milioane de accesări, potrivit Yle, iar canalele de social media ale proiectului au strâns 20 de milioane de vizualizări. Iar după cifrele de audiență de până acum, cățeii din acest an par să bată toate recordurile.

Finlanda, una dintre cele mai nordice țări din lume, se pregătește să intre în iarna sa lungă și întunecată. Temperaturile pot coborî până la -50°C, iar în zonele aflate la nord de Cercul Polar soarele nu se ridică deasupra orizontului săptămâni întregi.

Nu e de mirare, așadar, că localnicilor le place să se refugieze în ceva care să le aducă puțină căldură, departe de condițiile aspre de afară.

Camera cu căței a fost lansată în 2021 de Pirjo Koskinen, reporteră de știință la Yle, ca parte a unei serii despre știința caninilor.

Într-un e-mail trimis CNN, ea a explicat că ideea a fost, în parte, „să arate cât de importante sunt primele săptămâni din viața unui câine”, adăugând: „Ce se întâmplă la crescător, la fel ca în cazul copiilor, influențează tot restul vieții câinelui”.

Refugiu în „bula cățeilor”

Koskinen crede că o parte din farmecul „Pentulive” vine din faptul că le oferă oamenilor o evadare din realitatea dură de zi cu zi.

„Totul ține de grijă, iubire și ocrotire, de toate acele laturi pozitive ale umanității care sunt adesea împinse deoparte de fluxul constant de știri neplăcute”, spune ea. „«Căței live» oferă alinare și relaxare în mijlocul agitației de zi cu zi; este o evadare minunată din lumea oamenilor într-o «bulă a cățeilor»”.

Sonja Mutanen, doctorandă la Universitatea din Finlanda de Est, unde studiază relația dintre mass-media și animale, a explicat de ce transmisiunea are un farmec aparte pentru finlandezi.

„Pentru mulți spectatori, aceste transmisiuni live sunt unul dintre cele mai așteptate momente ale lunilor întunecate de iarnă din Finlanda”, a declarat ea pentru CNN. „Un astfel de conținut care te face să te simți bine poate stimula sentimentul de apartenență și starea de bine emoțională, lucru important la sfârșitul toamnei și iarna, când oamenii tind să stea mai mult în casă”.

Transmisiunile live oferă ceva diferit

Miiamaaria Kujala, conferențiar de neuroștiință cognitivă comparată la Universitatea din Helsinki, a explicat într-un e-mail pentru CNN că o transmisiune în direct ne afectează într-un mod cu totul diferit față de clipurile scurte care au devenit omniprezente pe rețelele sociale.

„Transmisiunea live oferă ceva ce pare să lipsească din multe dintre viețile agitate de astăzi: ceva real, autentic și fragil”, explică ea. „Pentulive are ritmul vieții: are perioade foarte liniștite și perioade de acțiune imprevizibile. Fiind o transmisiune în direct, probabil provoacă reacții emoționale mai intense la cei care o urmăresc… dar este și extrem de liniștitor să privești un cățel care doarme”.

Transmisiunea oferă și un „sentiment de continuitate, pentru că îi urmărește pe căței pe măsură ce cresc”, a mai spus Kujala, adăugând: „Nu sunt doar niște animale oarecare, ajungi să-i cunoști pe fiecare în parte”.

Aceasta este a doua serie de pui pentru Hilkka, în vârstă de cinci ani, care se află acum în concediu de la rolul său de „câine de școală”, unde le oferă sprijin emoțional elevilor.

Deocamdată, ghemotoacele pufoase au primit doar porecle de la crescător, însă sâmbătă vor fi botezate oficial. Publicul va alege o listă scurtă de nume, dintre care cățeii înșiși vor „decide”: vor fi așezați într-un cerc de plicuri sigilate și vor adulmeca plicul care le place cel mai mult.