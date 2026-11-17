Fiona, celebrul hipopotam de la Grădina Zoologică din Cincinnati, primește îngrijiri după ce a mâncat o căciulă care a ajuns în țarc

1 minut de citit Publicat la 17:08 17 Noi 2026 Modificat la 17:12 17 Noi 2026

Fiona, celebra femelă hipopotam de la Grădina Zoologică din Cincinnati, primește îngrijiri după ce a mâncat o căciulă care a ajuns accidental în țarcul ei. Sursa foto: Hepta

Grădina Zoologică din Cincinnati a anunțat că Fiona, îndrăgita femelă hipopotam, se află sub îngrijire veterinară, după ce a înghițit o căciulă tricotată care a ajuns, accidental, în țarcul său, transmite Associated Press. Uriașa vedetă din Ohio a devenit cunoscută la nivel mondial după ce a venit pe lume prematur, în urmă cu aproape un deceniu.

Medicii veterinari și personalul grădinii zoologice din Cincinnati o monitorizează pe Fiona și depun eforturi pentru a o ajuta să elimine căciula, au anunțat luni reprezentanții instituției, într-un comunicat publicat şi pe Facebook.

"Echipa care o îngrijește este optimistă că va trece peste asta și va redeveni cea de dinainte. (...). Fiona va rămâne în afara habitatului până când această problemă va fi rezolvată. Vom oferi actualizări pe măsură ce avem mai multe informații", a transmis grădina zoologică.

Căciula a ajuns în habitatul Fionei după ce a fost aruncată în aer de un vizitator și, ulterior, a fost prinsă de un ventilator de tavan, care a proiectat-o printr-o mică deschizătură aflată deasupra ferestrelor de vizionare ale zonei, a declarat Michelle Curley, purtătoarea de cuvânt a grădinii zoologice.

Fiona s-a născut prematur, cu șase săptămâni înainte de termen, în ianuarie 2017, iar lupta sa pentru supraviețuire a atras atenția întregii lumi.

Inițial, aceasta nu putea să stea în picioare fără ajutor și cântărea la naștere doar 13,2 kilograme, cu 11,3 kilograme mai puțin decât cea mai mică greutate la naștere înregistrată vreodată pentru specia sa.

Fanii i-au urmărit evoluția online, iar Fiona a devenit atât de populară, încât au fost scrise cărți despre ea. De asemenea, a inspirat o gamă de bere, tot felul de articole vestimentare și chiar un sortiment de înghețată.

Mai mult, un cuplu s-a logodit chiar în fața țarcului ei, Fiona apărând și ea în fotografie, în fundal, în timp ce se afla sub apă.