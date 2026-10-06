Într-o țară din Europa, ciobanii au adus câini italieni să apere oile de lupi, fără să se lupte cu ei. Cum funcționează

Câini ciobănești din rasa Maremmano. Foto: Getty Images

Ciobanii din regiunea olandeză Veluwe au apelat la o soluție validată istoric pentru a descuraja atacurile lupilor: au adus câini de munte italieni pentru a le păzi oile, notează publicația Dutch News.

Fundația Schapedrift Ermelo, o organizație de voluntari care îngrijește o turmă de oi pe terenurile cu vegetație joasă din Gelderland, a achiziționat în această vară doi câini din rasa Maremmano-Abruzzese pentru a proteja turma de lupii care dau târcoale.

În Veluwe se află cea mai mare concentrație de lupi din Olanda: șapte haite trăiesc pe o suprafață de 1.000 de kilometri pătrați. Publicația citată notează că prădătorii au revenit începând cu anul 2019.

Organizația a instalat garduri electrificate înalte de peste 2 metri în jurul țarcului oilor, pentru a ține lupii la distanță. Totuși, animalele rămân vulnerabile atunci când sunt scoase la păscut pe terenurile deschise.

„Observăm o amenințare tot mai mare din partea lupilor. Există câteva exemplare care dau târcoale prin zonă și care s-au arătat interesate de oi”, a declarat Marion Derks, una dintre ciobănițe.

Câinii au rolul să-i descurajeze pe lupi, nu să se lupte cu ei

Câinii Maremmano, precum cei doi achiziționați de olandezi, sunt folosiți de secole pentru paza oilor. Având blana albă și un aspect agreabil, sunt apreciați pentru natura lor neagresivă și pentru vigilență, a precizat Derks.

„Imediat ce percep un pericol, îi vezi schimbându-și atitudinea și intrând în modul de apărare. Își schimbă postura pentru a părea mai mari și mai impunători și încep să latre”, a explicat ea.

Potrivit ciobăniței, organizația nu se așteaptă ca acești câini să se lupte în mod direct cu lupii.

„Prezența lor are rolul de a-i împiedica pe lupi să se apropie. Lupii caută pradă ușoară, dar dacă își dau seama că misiunea va fi prea dificilă, se vor orienta către altceva”, a conchis Marion Derks.