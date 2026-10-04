Licitație record de cai pursânge, printre cumpărători au fost șeici din Qatar și Dubai. Un mânz s-a vândut cu 3,7 milioane de $

Cea mai mare licitație de cai pursânge din lume a înregistrat vânzări record în acest an. Un mânz s-a vândut cu 3,7 milioane de dolari. FOTO: Fwcebook Keeneland

Cea mai mare licitație de cai pursânge din lume a înregistrat vânzări record în acest an. Temerile că războiul din Golf i-ar putea ține departe pe cumpărătorii bogați din Orientul Mijlociu nu s-au confirmat. Cel mai scump exemplar, un mânz maro închis, a fost cumpărat cu 3,7 milioane de dolari, scrie CNBC.

Licitația organizată în septembrie de Keeneland, în statul american Kentucky, a adus încasări de 536,7 milioane de dolari, cu aproximativ 5 milioane peste recordul de anul trecut.

Evenimentul, dedicat cailor de un an, a durat două săptămâni și s-a încheiat pe 26 septembrie. Nu mai puțin de 70 de exemplare au fost vândute cu cel puțin un milion de dolari fiecare, față de 56 anul trecut, când fusese doborât un record vechi de 19 ani. Prețul mediu a crescut cu aproape 7%, la 187.933 de dolari.

Cel mai scump exemplar, un mânz maro închis și pete albe în partea de jos a picioarelor, a fost cumpărat cu 3,7 milioane de dolari. Cumpărătorul este un grup de investitori din care face parte și Peter Brant, magnat al industriei hârtiei. Mânzul este un descendent al armăsarului campion Into Mischief, care a dat trei câștigători ai celebrei curse Kentucky Derby.

Crescătorul de cai și contabilul Len Green spune că facilitățile fiscale introduse prin legea americană cunoscută drept "One Big Beautiful Bill" au contribuit la rezultatele bune ale licitațiilor. La ediția de anul trecut, organizată la două luni după promulgarea legii, vânzările au crescut cu 24% față de anul precedent.

"Dacă ai succes și vrei o investiție care să îți reducă taxele și să îți aducă publicitate, să apari în fotografii, în ziare și așa mai departe, afacerea cu cai este o investiție al naibii de bună", a declarat Green.

Legea permite firmelor să deducă integral, din venitul impozabil, costul anumitor bunuri chiar în anul cumpărării. Facilitatea, asociată mai des cu proprietățile comerciale și avioanele private, se aplică și cailor de curse. Green spune că proprietarii pot beneficia de deduceri și pentru echipamente de călărie sau grajduri. Înființarea unei firme cu răspundere limitată poate aduce, de asemenea, avantaje fiscale.

Creșterile de pe bursă și câștigurile obținute din vânzarea participațiilor în companii private au creat averi uriașe, a adăugat el. Totuși, chiar și pentru mulți antreprenori de succes, o echipă sportivă rămâne prea scumpă. Cumpărarea unui cal de curse este o cale mult mai accesibilă de a intra în lumea sportului.

Shannon Arvin, președinta și directoarea generală a Keeneland, spune că piața este susținută și de creșterea premiilor oferite la curse în numeroase regiuni.

Un sfert dintre cai au fost cumpărați de clienți din străinătate, inclusiv din Qatar, Dubai

Cumpărătorii din Orientul Mijlociu, printre care membri ai familiilor conducătoare din Dubai și Qatar, au ajuns să joace un rol important în achiziționarea celor mai scumpi cai pursânge.

Înaintea licitației, Arvin se temea că războiul din Golf i-ar putea face să renunțe la participare. Acest lucru nu pare să se fi întâmplat.

"Avem întotdeauna emoții până când ajung aici", a spus ea. "Dar, din câte știm, nimeni nu a renunțat să vină din cauza conflictului."

Aproximativ un sfert dintre cai au fost cumpărați de clienți din străinătate, inclusiv din Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Libia. Keeneland nu publică însă date separate pentru fiecare țară.

Cel mai mare cumpărător a fost o nouă asociere între patru grupuri de investitori și proprietari de cai de curse. Împreună, aceștia au plătit 16,2 milioane de dolari pentru 20 de cai. Astfel de asocieri sunt tot mai frecvente, dar nu au dus la scăderea vânzărilor, așa cum se temeau inițial unii participanți la piață, a explicat Arvin.

"Am observat că, atunci când își unesc resursele, oamenii tind să cheltuiască mai mult", a spus ea. "Pot să își împartă investiția între mai mulți cai și să aibă mai multe șanse de succes. Iar mulți dintre cei cu care am vorbit mi-au spus că le place să cumpere împreună cu alții, mai ales cu prietenii lor."