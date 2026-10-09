O femeie din Medgidia a găsit un șarpe în cadă, în timp ce îi făcea baie copilului. Jandarmii au intervenit ca să îndepărteze reptila

<1 minut de citit Publicat la 21:00 09 Oct 2026 Modificat la 21:31 09 Oct 2026

O mamă din Medgidia a avut parte de o sperietură zdravănă, după ce a descoperit un șarpe în cadă, în timp ce îi făcea baie copilului. Femeia a sunat imediat la serviciul unic de urgenţă 112, iar jandarmii au intervenit pentru a captura reptila.

Incidentul din Medgidia s-a petrecut astăzi, cu puţine clipe înainte de ora 17:00, când femeia a mers în baie ca să îşi spele copilul. La un moment dat, ea a observat în cadă un şarpe, care era încolăcit pe furtunul de la duș.

Îngrozită, ea şi-a luat repede copilul din cadă şi au mers într-o altă cameră. Ulterior, femeia a apelat numărul unic de urgență 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor.

Jandarmii s-au deplasat la locuință și au capturat reptila în siguranță. Ulterior, aceasta a fost eliberată în mediul natural, departe de zona locuită.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au făcut publice imagini surprinse în timpul operațiunii de capturare și eliberare a șarpelui descoperit de o mamă în locuința sa din Medgidia.