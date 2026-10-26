O pisică a dispărut în 2020, într-un accident rutier grav. După șase ani, un microcip a ajutat-o pe Pandora să-și regăsească familia

Pisica Pandora s-a reunit cu familia sa la șase ani după ce a dispărut. Sursa foto: Cats Protection Perth Branch via Facebook

O pisică pe nume Pandora s-a reunit cu familia sa la șase ani după ce a dispărut în timpul unui grav accident rutier petrecut în Scoția.

În 2020, Pandora călătorea alături de stăpânii săi, Mary și Billy Bowie, care se mutau din Colchester, Anglia, în Fraserburgh, Aberdeenshire, când duba lor s-a răsturnat în apropierea satului Errol, din Perthshire. Vehiculul s-a răsturnat de mai multe ori, aruncând coșul în care se afla Pandora afară din dubă și făcând ca pisica speriată să dispară. Deși s-au întors în zonă și au cerut ajutor, membrii familiei nu au reușit să o găsească, potrivit Times of India.

Misterul a rămas nerezolvat până în august 2026, când o voluntară a organizației Cats Protection a scanat microcipul unei pisici găsite în apropiere de Perth și a descoperit informațiile care aveau să o conducă pe Pandora înapoi la stăpânii săi.

Accidentul rutier care a despărțit-o pe Pandora de familia sa

Pandora și sora ei, Ziggy, fuseseră adoptate de familia Bowie în 2017, când erau încă pui, de la organizația RSPCA.

Când familia a început să se mute din Anglia în Scoția, trei ani mai târziu, cele două pisici au călătorit cu membrii familiei în vehicule separate.

Billy conducea o dubă în care se afla Pandora, în timp ce Mary îl urma într-o altă mașină, alături de fiica lor, nepotul lor și Ziggy. În apropiere de Errol, în Perthshire, duba condusă de Billy a fost implicată într-un accident grav și s-a răsturnat de mai multe ori.

Coșul Pandorei a fost aruncat afară din vehicul, iar pisica a dispărut.

Mary și Billy au căutat-o în împrejurimile locului accidentului, însă nu au reușit să o găsească. Deși Billy a scăpat fără răni grave, familia a fost profund afectată de dispariția animalului de companie, în timpul unei călătorii deja traumatizante.

Familia a continuat să-și caute pisica dispărută

După ce s-au mutat în Fraserburgh, membrii familiei Bowie nu au renunțat la speranța că o vor găsi pe Pandora. S-au întors în zona în care avusese loc accidentul, deși drumul dura aproximativ două ore și jumătate de la noua lor locuință.

Familia a cerut, de asemenea, informații prin intermediul unui grup local de Facebook. Unele persoane au spus că văzuseră o pisică neagră care purta o zgardă distinctivă, albastră și verde, asemănătoare celei descrise de familia Pandorei. Cu toate acestea, nimeni nu a reușit să o prindă, iar aceste observații nu au dus la o reîntâlnire.

Pe măsură ce lunile s-au transformat în ani, familia a rămas fără răspunsuri cu privire la ceea ce i se întâmplase Pandorei. Dispariția ei începuse în urma unui accident neașteptat, iar nimic nu indica în mod clar unde ajunsese sau dacă se mai afla în zonă.

Scanarea microcipului oferă indiciul decisiv

Momentul decisiv a venit în 2026, după ce o localnică a contactat organizația Cats Protection pentru a cere ajutor în cazul unei pisici care încerca în mod repetat să intre în locuința sa.

Fiona Morrison, voluntară a organizației caritabile, s-a deplasat la fața locului pentru a investiga situația și a pus hrană pentru a ajuta pisica să se apropie.

Morrison a bănuit că animalul ar putea fi o pisică fără stăpân și a decis să-i scaneze microcipul. Scanarea a dezvăluit informații de identificare asociate unei familii din Fraserburgh, iar organizația a luat legătura cu proprietarii.

Descoperirea a făcut legătura dintre pisică și familia Pandorei, la șase ani după dispariția acesteia în apropiere de Errol. O simplă verificare de rutină a identității animalului oferise informația esențială pe care anii de căutări nu reușiseră să o scoată la iveală.

Un telefon neașteptat, primit de ziua ei, o aduce pe Pandora acasă

Mary a primit vestea pe 9 august 2026, în timp ce își sărbătorea ziua de naștere alături de familie.

Apelul telefonic de la centrul Cats Protection din Perth a fost o surpriză, mai ales pentru că organizația o contacta dintr-o zonă aflată la o distanță considerabilă de locul în care Pandora dispăruse.

Câteva zile mai târziu, Mary și Billy au pornit la drum pentru a-și recupera pisica. După șase ani de despărțire, Pandora s-a întors, în sfârșit, la oamenii care o adoptaseră când era doar un pui.

Mary a povestit că Pandora s-a acomodat bine din nou în familie și că răspundea atunci când era strigată pe nume. De asemenea, pisica a rămas atașată de nepotul cuplului, păstrând o legătură familiară în ciuda anilor petrecuți departe de cei dragi.

Rolul microcipurilor în găsirea animalelor de companie dispărute

Reîntâlnirea Pandorei cu familia sa arată cât de important poate fi un microcip în identificarea unui animal dispărut, chiar și la mult timp după ce acesta a plecat de acasă.

Un microcip conține un număr unic de identificare, care poate fi citit cu ajutorul unui scaner și asociat datelor de contact înregistrate ale proprietarului.

Spre deosebire de un dispozitiv de urmărire GPS, microcipul nu indică locul în care se află animalul. Rolul său este să-i ajute pe medicii veterinari, pe lucrătorii din organizațiile de protecție a animalelor și pe membrii publicului să identifice proprietarul înregistrat al unui animal găsit.

Organizația Cats Protection îi sfătuiește pe proprietarii de animale să își mențină actualizate datele de înregistrare ale microcipului, astfel încât să poată fi contactați dacă animalul lor este găsit.

În cazul Pandorei, informațiile au rămas utile la șase ani după accident, permițând unei voluntare să-i identifice familia și să facă posibilă o reîntâlnire extraordinară.